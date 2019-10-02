劉虹：金牌獻給祖國　目標鎖定東京

9月30日，中國選手劉虹在比賽後慶祝。當日，在卡塔爾多哈舉行的2019國際田聯世界田徑錦標賽女子20公里競走比賽中，中國選手包攬冠亞季軍。劉虹以1小時32分53秒的成績獲得冠軍，切陽什姐以1小時33分10秒的成績獲得亞軍，楊柳靜以1小時33分17秒的成績獲得季軍。（來源：新華網） 中評社北京10月2日電／當地時間30日凌晨結束的2019多哈田徑世錦賽女子20公里競走比賽中，32歲的劉虹領銜中國隊包攬前三名。奪冠後的劉虹與隊友一起身披國旗接受現場觀眾的掌聲與歡呼，鮮艶的“中國紅”成為多哈競走賽場上最亮麗的風景線。



“其實之前我們就知道可能在國慶前拿到這塊金牌，對於我們幾個參賽的運動員來講，每個人都想奪得這塊金牌，為祖國獻禮！”劉虹在30日接受新華社記者專訪時說。



2016年里約奧運會後淡出賽場，今年1月複出參賽，“超級辣媽”劉虹用九個月的時間重返巔峰，宣告了“競走女王”的王者歸來。



“2016年之後大概有兩年多沒有參賽，所以複出之後我很著急去比各種比賽。今年1月1號我就去比了第一場，到這次世錦賽其實已經是九個月之內的第六場了。”劉虹說，“我希望通過比賽找回以前那種感覺，因為只有在比賽當中才能發現自己的問題。這場比賽之後我更有自信了，覺得已經找回了以前的那種感覺。”



三屆世錦賽冠軍、一塊奧運會金牌、兩項世界紀錄讓劉虹成為競走項目中當之無愧的世界一姐。無數榮耀在身的她對於勝利的渴望依舊強烈，東京奧運會上蟬聯金牌是劉虹心中的下一個目標。



“從複出開始我就一直在為參加世錦賽做準備。因為我主要的目標還是明年的東京奧運會，在此之前最大的一場比賽就是世錦賽，所以希望能在世錦賽上有所表現，也算是東京奧運會之前的一個積澱吧。”劉虹說。