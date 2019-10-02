藍營為啥換操盤手？于北辰：昨開會無異狀

于北辰。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月2日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨負責選戰操盤的組發會主委李哲華1日深夜驚傳臨時遭撤換為智庫副執行長，國民黨黃國園黨部主委于北辰接受中評社訪問表示，李職務異動，應該跟1日白天在桃園開輔選會報沒有關係，他也認為，黨中央掏心掏肺幫忙高雄市長韓國瑜，“不幫韓要幫誰”？因為韓就是國民黨的唯一候選人。



2020年1月11日大選與“立委”選舉在即，去年縣市長九合一選舉大勝立下戰功的組發會主委李哲華1日驚傳臨時遭撤換為智庫副執行長，由黨副秘書長杜建德兼任組發會引發關注，也因為事出突然，外界聯想，李哲華昨天下午還跑去桃園開輔選會報，怎樣晚上就被“拔官”？是否桃園輔選會報氣氛不融洽？得罪誰？黨主席吳敦義立刻簽署新人事派令？



1日在桃園市議會召開的韓國瑜2020桃園市競選工作會報人員，黨中央包括副主席兼秘書長曾永權、組發會主委李哲華、中常委姚江臨、韓陣營則是林國正（“全國”競選總部執行長）與孫大千（“全國”競總副執行長），桃園競選幹部包括邱奕勝（議長、桃園市競總主委）、李文政（桃園市農會理事長、桃園市競選總部顧問團團長）、李家興（桃園市後援會總會長）、梁為超（桃園市競總總幹事）以及于北辰（黃國園主委、桃園市競選總部副主任委員）。



于北辰上午接受中評社訪問表示，直言昨午輔選會報，會議40分鐘，按照昨天的氛圍，完全沒有問題，韓辦、中央黨部與地方協調，溝通沒有問題，林國正、曾永權跟李哲華，看起來無所不談，很多桃園建議事情，好比提升韓國瑜的溫度，韓辦與黨中央都有默契，直接討論，顯示已經指示過，根本沒有任何跡象顯示李哲華職務要變動。



他說，李哲華昨天離開前，還說今天要到新竹繼續輔選會報，怎知昨晚媒體報導李職務調整，內心只有一句話“天呀！怎麼會這樣”。



于北辰解釋，桃園輔選會報氣氛和諧，沒有任何具體建議不被接受，黨中央也算是掏心掏肺幫忙，也沒有不幫忙的理由？唯一候選人就是韓國瑜。



被問到，組發會主委選前一百多天被拔掉？是否犯了兵家大忌？到底國民黨內部出現怎樣狀況？是否“棄”誰“保”誰？



于北辰認為，李哲華還不算是主官，雖然是組發會主委，但是組發會功能除了輔選還有黨務改革，況且李是職務調動，並不是被“拔掉”，又沒有放一個人接組發會，為何這麼安排？可能要問黨中央，真的不知道。但是昨天會議，完全沒有講什麼，沒有任何不愉快，曾永權秘書長也在場，大家就是一心一意，為了大選勝利，坐下來討論，



他說，國民黨最擅長是組織戰，如何讓黨的組織跟競選總部組織結合在一起，發揮最大效益，本來就很難，尤其面對民進黨撲天蓋地的毀滅，是否黨中央有新的考量，讓組發會主委的位子空出來，避免成為箭靶？不知道，但是“黨”的聲量小於“強勢候選人”的聲量，這是百年老店的國民黨比較少見，國民黨組織戰如何全面提升，迫在眉睫。



于北辰也認為，組發會主委職務調動，跟“立委”選舉也沒有關係，畢竟現在國民黨的“立委”選舉相對樂觀。