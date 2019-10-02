黨產會委員竟指柯是複製人　藍砲轟促調查

黨產會主委林峯正。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月2日電（記者 倪鴻祥）“立法院”內政委員會今天上午審查不當黨產處理委員會年度預算，藍委砲聲隆隆。中國國民黨“立委”林為洲質疑黨產會委員沈伯洋日前出席基進黨記者會，還在“立法院”外與基進黨成員拿抗議字牌，違反行政中立。黨產會主委林峯正一度反駁無法掌控個人言行，後來表示會在一個月內了解處理。



“立法院”內政委員會今天審查不當黨產處理委員會年度預算，黨產會主委林峯正率副主委施錦芳等主管出席會議。



國民黨“立委”林為洲質疑，黨產會委員、台北大學犯罪研究所助理教授沈柏洋最近多次出席基進黨“防堵中國滲透”記者會，還跟著拿抗議字牌，已經違反了獨立機關不得參與政黨活動的行政中立，沈甚至也參與基進黨等政黨的募資活動，這難道還不算參加政黨活動？可以這樣嗎？



林為洲質疑，沈伯洋身為獨立機關委員，根本就是在羞辱黨產會獨立機關，黨產會怎可放任委員做這樣的事情，難怪沒有人相信黨產會是公正的，沈已不適任，應自請辭職。



國民黨“立委”陳宜民質疑，當初蔡英文期待黨產會是中立的獨立機構、超越藍綠，但黨產會竟有委員做一些奇奇怪怪的事情，沈伯洋今年9月還在臉書散布假新聞，稱台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲是複製人已被抓到中國大陸去，沈的行為相當不恰當，已經是不適任委員。



對此，林峯正表示，沈伯洋是否違反行政中立會去了解、一個月內調查。黨產會目前黨產會有12位委員，無法每個都掌握委員在外的言行，會進一步調查，有相關證據就會處理，會去了解沈支持議題時，去做了什麼樣的動作，全貌是什麼，要聽沈怎麼說，了解相關證據之後才能處理。