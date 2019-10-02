當你生吃蛇膽時，它可能也正準備“吃”你

中評社北京10月2日電／近日有媒體報道，在浙江衢州常山縣，一名28歲的男子16年來持續出現癲癇、頭暈症狀，經浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科診斷，他部分腦組織已經被寄生蟲曼氏裂頭蚴“吃掉”，造成了不可逆性損傷。而寄生蟲的來源，竟是他7歲至12歲時父親喂他生吃的五步蛇膽。



其實，這樣的報道並不是孤例，在我國南方很多地區，有生吃蛇膽“進補”的習俗，認為生吃蛇膽有“大補”功效，特別是金環蛇、銀環蛇、眼鏡蛇等的膽，更是“寶貝”。可事實真是這樣的嗎？



蛇類寄生蟲感染率高、感染強度大



蛇膽是蛇體內貯存膽汁的器官。傳統醫學認為，具有清熱解毒、祛風祛濕、明目清心等功效。醫學研究表明，蛇膽中含有豐富的微量元素銅、鐵、鈣、鎂、維生素C、維生素E等，恰當地服用蛇膽，可改善肌體循環，增強免疫力。臨床上，藥用蛇膽也對多種疾病有很好的療效。在我國，蛇膽川貝液、蛇膽川貝枇杷膏、蛇膽川貝散等中成藥也很受歡迎。



蛇在維持自然生態平衡中，有著重要且不可替代的作用，但寄生蟲的存在，嚴重影響著蛇的生長發育。2014年，上海師範大學的研究人員剖檢了來自當地市場罰沒的赤鏈蛇、大王蛇、黑眉錦蛇共29條，顯微鏡觀察結果顯示，蛇的寄生蟲感染率達96.55%。



此前，杭州市疾控中心地方病寄生蟲病防治所調查顯示，本地野生青蛙有25%感染曼氏裂頭蚴的情況、而蛇的感染率高達100%。



這些調查結果表明，蛇類寄生蟲感染率高、感染強度大，其中檢出的裂頭蚴為人畜共患寄生蟲。這表明，生吃蛇皮、蛇肉、蛇血以及生吞蛇膽等，存在感染寄生蟲的極大風險。



裂頭蚴可在人體內游走，為害不淺

