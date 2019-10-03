國慶聯歡：3290塊光影屏點亮主題表演

3290名聯歡群眾將通過手持不時變幻色彩的光影屏（中評社 張爽攝） 中評社北京10月2日電（張爽 徐夢溪 李娜）10月1日晚8時，國慶群眾聯歡活動在天安門廣場舉行。聯歡活動由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組成，總時長90分鐘。



主題表演區、群眾聯歡區內，來自各行各業的基層群眾，揮舞著手中熒光棒、彩帶、花環，歡呼雀躍。千人交響樂團、千人合唱團奏樂高歌。



金水橋南端的長安街成為主題表演的大舞台。3290名聯歡群眾將通過手持不時變幻色彩的光影屏，流動著拼組出五星紅旗、長城、海島等各式圖案，光影瀲灩間，以《紅旗頌》《我們走在大路上》《在希望的田野上》《領航新時代》四個章節，展現出中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。



小小一塊光影屏，來頭卻不小。每一塊都有1024顆燈珠，每一顆都是“中國芯”。聯歡活動執行副總導演吳婷說，這種流動的光藝表演，目前在全世界各種大型演出活動中首次出現。



首先，一首《紅旗頌》拉開了主題表演的序幕。當“光影屏”組成“祖國萬歲”這四個閃亮的大字時，各族各界聯歡群眾整齊劃一的喊聲響徹天際，全場沸騰。



《歌唱祖國》《在希望的田野上》《我的祖國》，一曲曲熟悉的旋律演繹了56個民族的肺腑心聲。



“歌唱我們親愛的祖國，從今走向繁榮富強！”天安門廣場的聯歡人群，同全國各族人民一起，向祖國發出深情的祝福。

