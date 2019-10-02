蔡政府：年底若再斷一、二國是系統性斷交

邱國正。（中評社 黃筱筠攝） 曾銘宗。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月2日電（記者 黃筱筠）“國安局長”邱國正面對中國國民黨“立委”曾銘宗質詢時答覆，年底前會再有一至兩個邦交國國家斷交，這是“國安局”與“外交部”共同研討後的合理判斷，若是再斷一到兩個邦交國，與之前斷的兩邦交國，就是系統性斷交。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局”局長邱國正率相關情報機關首長提出“國家情報工作暨“國家安全”局業務報告”，並備質詢。也會繼續併案審查“國家情報工作法部分條文修正草案”案。



曾銘宗表示，根據“國安會”的報告，是否會有斷交情形再發生？斷交國可能位於哪個地區？邱國正回應說，每次邦交國異動都有徵候，“國安局”會提出意見讓相關部會能夠合理判斷。至於可能斷交的地區不能妄加判斷，“國安局”會繼續觀察。



曾銘宗又問，中國大陸除了外交的打壓，經濟上也採行措施，會否包含限縮兩岸航班、兩岸金融往來與貨幣清算，以及中止ECFA？邱國正表示，任何情況都有可能，對我們不利打壓阻撓都有可能，我們不能定論，但都列為“極度可能”。主控權不在我們手上，我們只能看徵候，一有什麼相關情資，跟哪個部會有關，“國安會”都會提供。