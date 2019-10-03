中評現場：韓國瑜三大分身　南北分進合擊

韓國瑜發言人何庭歡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）2020大選選戰倒數101天，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜力圖扭轉劣勢，選戰組織架構也採取南北分進合擊的分工方式。其中，競選辦發言人何庭歡近來多留守在台北競選辦公室，回應媒體提問。由於台北能見度高，也是媒體聚集地，可為空戰加分。此外，“國政”顧問團的重心也在台北，形成台北、高雄雙火網。



韓國瑜近期民調落後不少，他的困境是平日周一到周五必須全心全力拚市政，避免市政出問題影響大選選情，也因此分身乏術，所以平日發言人的工作就格外重要。



目前韓國瑜的發言系統分成高雄市政、選務和“國政”三大塊，市政由高雄新聞局長王淺秋負責，選務部分由發言人何庭歡回應，“國政”則由“國政”發言人黃曼昕處理，其中何、黃都以台北為主，主要考量正是台北的政治、媒體效應相對比較大。



而何庭歡和黃曼昕也就等於是韓國瑜在台北的分身，除了負責回應時事和“國政”議題，也確保韓在各項議題上能不失分，甚至可以加分。另外韓國瑜北辦的策略小組和議題小組成員則上政論節目，負責議題辯論的攻防任務，和鎮守在高雄的韓國瑜本人南北分進合擊。



只是這樣的分工仍有整合聯繫上的先天缺陷問題在，面對時事變動飛快的政治環境，韓陣營如何第一時間掌握正確資訊，內外統一口徑做出最好回應，會是南北分工上不小的挑戰，而這也是韓國瑜之前宣示要以高雄為競選中心，平日拚市政假日才拚選舉所要承擔的風險。