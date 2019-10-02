美德9月PMI降至十年最低　WTO下調貿易增速

中評社北京10月2日電／剛剛公布的數據顯示，美國和德國9月PMI均創下了十年最低。PMI是一項反應製造業生產活動增長或收縮的指數，當指數大於50時表示生產處於擴張階段，而低於50這一榮枯線時，則表明生產活動處於萎縮階段。



市場觀點將出乎預期的下滑歸結為貿易戰所帶來的惡果。但與此同時，世界貿易組織周二大幅下調了對2019年和2020年的全球貿易增長預測，也為十年來的最低。世貿組織的經濟學家們預計今年全球商品貿易將增長1.2%，遠低於4月份時2.6%的增長預期。他們還說，對2020年的預測主要取決於貿易緊張局勢能否得到緩和。



根據彭博社的報道，美國9月PMI數據的突然下滑超出了市場的預期，低至47.8，為2009年6月來最低。這是該指數連續第二個月低於50這一榮枯線水平，美國這一數據一年多來一直呈現下滑態勢，但是只是在上個月才開始跌破50。



據彭博社的報道，雖然製造業僅占國內生產總值的十分之一強，但該行業的放緩以及企業投資和經濟成長的降溫正使美國歷來最長的經濟擴張期處於更加不穩定的境地。經濟不佳也可能會威脅到特朗普在2020年的連任前景。在調查數據公布後不久，美國總統特朗普在推特上寫道：“正如我預測的，傑伊·鮑威爾和美聯儲讓美元變得如此強勁，尤其是相對於所有其他貨幣，我們的製造商受到了負面影響。”



歐洲經濟也讓人頭疼，作為火車頭，德國讓人擔憂的數據接踵而至。周二剛剛公布的調查顯示，德國製造業衰退態勢在9月加劇，創10年前全球金融危機高峰以來最差表現。具體數據已從8月的43.5下降至9月的41.7，為2009年6月以來最低。IHS馬基特公司經濟學家菲爾·史密斯說：“製造業數據簡直太糟糕了”。



德國央行在一個月前曾發出警告說，隨著夏季出口下滑可能持續到秋季，歐洲最大經濟體正邁向衰退。德國聯邦統計局14日發布的初步數據顯示，今年第二季度德國國內生產總值環比萎縮0.1%。經濟學家通常將連續兩個季度經濟萎縮視作“技術性衰退”。

