非法刊登梅根私人信件　哈裡夫婦起訴英國小報

中評社北京10月2日電／美國有線電視新聞網（CNN）消息稱，因不滿其非法刊登妻子梅根的私人信件，哈裡和梅根夫婦10月1日起訴了英國《星期日郵報》。在聲明中，哈裡表示不願看到“歷史重演”，“我失去了母親， 現在，我正看著我的妻子，成為同樣強大勢力的受害者。”



“不幸的是，我的妻子成為了英國一家小報的最新受害者之一。這家小報不考慮後果地發動了多場針對個人的攻勢。而在過去一年中，在她整個懷孕期間及撫養我們新生兒時，一場無情的攻勢正在逐步升級。”哈裡在聲明中寫道。



他還補充說，此次決定起訴是因為該報於9月29日以故意破壞性的方式非法出版了一封私人信件。哈裡夫婦的律師事務所席靈（Schillings）表示，濫用私人信息系侵犯版權，並違反了英國《2018年數據保護法》，以前已對《星期日郵報》及其母公司提起法律訴訟。



對此，《星期日郵報》發言人說：“《星期日郵報》支持其發表的報道，並將對此案進行有力的辯護。特別是，我們完全不同意，公爵夫人的信被以任何改變其含義的方式進行了編輯。”



CNN提到，哈裡還在聲明中說，他和妻子相信“客觀、真實的報道”，但他擔心“歷史重演”。CNN解釋稱，這與哈里王子的母親戴安娜王妃有關。



（來源：環球網）