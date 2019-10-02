華盛頓號航母從幹船塢下水　將成同型航母中最強

中評社北京10月2日電／據美國“防務博客”網站10月1日報道，美國亨廷頓英格爾斯工業公司宣布，其紐波特紐斯造船廠已經完成了對美國海軍喬治·華盛頓號航空母艦（CVN 73）在幹船塢部分的維護和複雜檢修，將這艘航空母艦從幹船塢中移出。據稱，在向幹船塢注了超過1億加侖的水後，喬治華盛頓號航空母艦成功地轉移到舾裝泊位，在那裡它將開始最終再次舾裝和測試。



報道稱，針對華盛頓號航母的大修進度現已完成60%以上，有望在2021年下半年完成。紐波特紐斯現役航空母艦計劃副總裁克里斯·邁納說：“對於造船廠和美國海軍來說，華盛頓號能從幹船塢中重新入水是一個重要的里程碑。在接下來的2年中，我們將專注於為華盛頓號的下25年服役做好準備。一旦工作完成，華盛頓將作為尼米茲級核動力航母中技術最先進的一艘艦來離開紐波特紐斯造船廠。”



在幹船塢維修的階段，華盛頓號進行了重大的升級，並在船內外進行了大量維修工作。除了為其發電系統升級外，船廠還重新更換了600個儲油箱，並更換了數千個閥門、泵和管道組件。而在航母的外部，他們對艦島，桅杆和天線塔進行了重大的結構更新，升級了所有飛機的發射和降落設備，並為船體重新塗漆，此外還更新了螺旋槳軸，並安裝了翻新的螺旋槳。



在複雜的工程和建設項目的下一階段中，船廠將完成船上主要部件的檢修和安裝，並測試其電子設備，戰鬥系統和推進系統，然後再將其交付給美國海軍。這一時期還將致力於改善船上的居住區域，包括船員居住空間，廚房和餐廳等生活區域。



據了解，美國海軍的喬治·華盛頓號航空母艦於2017年8月抵達紐波特紐斯船廠，是第六艘接受其複雜檢修的尼米茲級航母。一旦華盛頓號的維修完成，該艦將具備更強的戰鬥力，在其50年的服役期內，為下半個25年更好服役。



（來源：環球網）