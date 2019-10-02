中國軍事實力已從“站起來”到“強起來”

中評社北京10月2日電／今日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。在閱兵式結束後，人民網邀請到軍事專家陳洪教授和中國駐俄羅斯聯邦使館前國防武官王海運少將，一同來為網民解讀我國近年來規模最大的一次閱兵向國人和世人所傳遞的信息和意志。



本次亮點紛呈的武器裝備參閱方隊讓陳洪很有感觸，他表示，今天在閱兵式上展示的東風－31、東風－5B和東風－41都是戰略性核導彈，都是分導式多彈頭。“要想在外層空間去攔截或戰略防禦計劃攔截，困難很大。”陳洪做了一個比喻，要在外層空間攔截這些飛行的導彈，就像用一顆出膛的步槍子彈去打另外一顆在飛行當中出膛的步槍子彈一樣困難。



在談到坦克方隊時，陳洪介紹，其中作為亮點之一的99A坦克是我國自主研發的重型坦克，在陸軍的裝備當中非常突出。“99A坦克是重型坦克，更多是實施大規模突擊、快速機動、火力和防護。輕型坦克主要進行於山地、叢林地帶等地形比較複雜的地方。”



陳洪還指出，海空軍的飛機中，有一部分為非常先進的機型。例如此次參閱的海軍的殲－15戰鬥機，是在遼寧號航空母艦上能起降的固定翼戰鬥機。“殲－15戰鬥機是在航空母艦上使用的唯一一種固定翼的戰鬥機，這種戰鬥機是完全我們自己生產的。”



談及我國武裝力量的快速發展，陳洪認為這得利於我國的工業基礎、科研基礎的發展，有賴於全黨、全民的高度重視。他說，武器是戰爭的重要因素，但是不是決定因素，決定的因素是人，不是物。只有把人和武器結合起來，才能形成最大的戰鬥力。“我們這支軍隊之所以戰鬥力強，人和武器的結合是重要因素。”



而對於王海運而言，本次閱兵讓他印象最深的是指揮方隊，“這是一些軍隊高層領導組成的方隊，有上百名將軍，充分展示出這支軍隊是黨領導的軍隊，聽黨的話，維護祖國安全。”



與以往閱兵相比，王海運表示軍隊實力有了十分顯著的變化，“我們技術發展到今天，陸海空天各種裝備、無人作戰裝備、信息化作戰裝備等得到全面發展，這次閱兵可以說讓中華民族感到振奮，也讓很多外國友人看了以後感到震撼。”



“目前我們的軍事實力已經從‘站起來’到‘強起來’。”王海運這樣說道，“這些年我國武器裝備進步非常快，是由於我國對發展軍事力量的高度重視、高度關心。同時，整個國力增強，特別是科研能力、製造能力的快速發展，為軍事裝備的發展提供了重要基礎。”

