攜筆從戎，羅文斌的橄欖夢

隊列訓練（圖片來源：環球網） 中評社北京10月2日電／兵之初，新的起點、新的征程，不論以前有過怎樣的經歷，取得過多大榮譽，走進軍營，一切從“零”開始。面對新的挑戰，要敢於摔打自己，銳意進取，這樣才能奮勇前行，建功立業，贏得屬於軍人的獨特榮光，奏響青春最美的軍旅篇章。



今天的主人公羅文斌



大學期間兩次被評為“優秀共青團員”，擔任學院青年志願者協會會長，多次帶隊參加社會實踐活動，被評為“優秀志願者”、“食品志願之星”，畢業時獲“優秀畢業生”稱號。2019年8月主動放棄讀研機會，毅然參軍入伍。



如今，他終於考取了“戰士文憑”，圓了自己的橄欖夢。



“你為什麼來當兵？”



“青春有幸穿戎裝，軍營圓夢離家鄉；不辭勞苦勇擔當，甘灑熱血獻沙場。”羅文斌日記里的一首小詩回答了他的初心和夢想。



今天，我就帶大家走進武警甘肅總隊機動支隊，聽一聽他的“從軍夢”和“兵之初”。



“人生考研的機會有很多，但入伍的機會只剩這一次”



是什麼讓你選擇了軍營，羅文斌談起入學參加的軍訓給他留下了無法磨滅的印象，訓練場上那些軍人教官嚴明的紀律和優良的作風，讓他肅然起敬。每一個踢正步定腿定型的晨曦，每一個立正齊步走的黃昏，使他對那身戎裝產生了深深地向往。參軍入伍的種子在心底默默發芽，但在報名前夕因為身體原因讓他與“軍旅夢”失之交臂；後來他正常的攻讀自己的學業，不斷強化身體素質。今年3月，雖然收到了碩士研究生錄取的通知書，但細數著自己即將過的24歲生日，羅文斌果斷報名參軍，

