法塔赫將就巴勒斯坦大選與各派協商

中評社北京10月2日電／巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）1日宣布，將與巴勒斯坦各派就舉行大選展開協商。



法塔赫中央委員會當天在約旦河西岸城市拉姆安拉舉行會議。會後，法塔赫中央委員會委員達萊爾⋅薩拉瑪告訴當地媒體，法塔赫將成立一個由法塔赫副主席馬哈茂德⋅阿魯勒領導的委員會，主要任務是在巴勒斯坦總統阿巴斯發布大選令前與各派就大選相關事宜進行協商。



薩拉瑪說，舉行大選是結束巴勒斯坦內部分裂、阻止以色列繼續侵吞巴土地，以及增強巴勒斯坦國屬性的重要一步。她敦促控制加沙地帶的伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）對此做出回應。



哈馬斯政治局成員哈利勒⋅哈亞1日表示，舉行大選需要廣大民眾的共識。他說，哈馬斯支持舉行包括總統選舉、立法委員會選舉的“全面大選”，哈馬斯願接受任何選舉結果。



阿巴斯9月26日在第74屆聯合國大會一般性辯論發言中提到，將推動在約旦河西岸、加沙地帶和東耶路撒冷舉行大選，並呼籲聯合國及相關國際機構對此進行監督。



2006年1月，哈馬斯在立法委員會選舉中擊敗阿巴斯領導的法塔赫，獲得多數席位。2007年，法塔赫與哈馬斯爆發衝突。哈馬斯奪取加沙地帶控制權，法塔赫實際控制約旦河西岸地區，巴勒斯坦陷入分裂。在埃及斡旋下，法塔赫與哈馬斯於2017年10月達成最新和解協議。但由於分歧猶存，協議未能得到切實落實，分裂局面仍未結束。



（來源：新華社）