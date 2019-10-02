德國地方政商學界人士熱議“一帶一路”機遇

中評社北京10月2日電／德國下萊茵商會10月1日在位於魯爾區萊茵河畔的杜伊斯堡市舉辦有關“一帶一路”的研討會。與會人士普遍認為，“一帶一路”倡議為魯爾區和德國帶來了巨大發展機遇。



魯爾區所在的北萊茵－威斯特法倫州（北威州）經濟部長安德烈亞斯·平克瓦特在研討會上致辭說，“一帶一路”對魯爾區意味著機遇，加強了與中國的商品流通。在北威州落戶的中國企業已超過1100家，創造了許多就業機會，北威州產業正向數字化轉型，這也是當前許多中國企業的發展方向，雙方合作空間廣闊。



中國駐杜塞爾多夫總領事馮海陽在研討會上說，“一帶一路”為中德雙方帶來了更廣闊的合作空間，將促進雙向投資和金融合作。他表示，北威州與中國在“一帶一路”框架下的合作取得成果，希望中德雙方產業界一起拓展潛力。



隨著“一帶一路”倡議重點項目中歐班列的推進，杜伊斯堡已成為中歐班列在歐洲的一個重要節點。如今每周有大約35列從中國駛來的班列抵達這裡，帶動了當地乃至整個魯爾區的物流業發展。



杜伊斯堡港務集團首席執行官埃裡希·斯塔克說，如今港口直接或間接創造了4萬多個就業機會，中歐班列對此貢獻巨大。此外，杜伊斯堡港還參與了中國白俄羅斯工業園建設和中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目，為“一帶一路”框架下德中在第三方市場合作起到示範作用。



本次研討會吸引了200餘名主要來自魯爾區的政界和企業界人士、商會代表和專家學者參加。



（來源：新華社）