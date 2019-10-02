9月份製造業PMI回升　供需兩端均現回暖

中評社北京10月2日電／圍繞“六穩”目標加大工作力度的成效開始初步顯露。9月30日，國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布的數據顯示，9月份製造業採購經理指數（PMI）為49.8%，比上月回升0.3個百分點，雖然仍處於榮枯線以下，但整體景氣較上月有所改善。非製造業總體延續平穩擴張態勢。綜合PMI產出指數為53.1%，略高於上月0.1個百分點，顯示我國企業生產運營總體平穩。



從製造業PMI的13個分項指數來看，同上月相比，生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數、採購量指數、進口指數、購進價格指數、出廠價格指數、原材料庫存指數、從業人員指數、供應商配送時間指數和生產經營活動預期指數上升，指數升幅在0.1至3.6個百分點之間；積壓訂單指數和產成品庫存指數下降，指數降幅分別為0.1和0.7個百分點。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，9月製造業PMI的主要特點表現為生產需求雙雙擴張、外貿狀況有所改善、高技術製造業持續擴張、大中小型企業景氣不同程度回升，以及企業信心有所增強。



中國物流與採購聯合會特約分析師張立群也認為，9月份PMI指數小幅回升，表明圍繞“六穩”目標加大工作力度的成效開始初步顯露。但由於中美貿易談判前景仍有較大不確定性，因此新出口訂單指數回升是否顯示出口好轉，尚待觀察。



華泰證券首席宏觀研究員李超表示，生產指數、新訂單指數上行表明經濟動能有邊際改善，符合團隊此前對經濟秋季旺季來臨、數據或迎來修復的判斷。後續能否持續修復取決於下游需求。李超認為，從PPI走勢來看，四季度末PPI才會在翹尾因素的影響下有所反彈，庫存周期或在此帶動下從築底狀態逐漸進入補庫存。



從中國非製造業商務活動指數來看，該指數較上月微幅回調0.1個百分點至53.7%，近2個月波幅均在0.1個百分點，波動幅度不大，走勢穩定。新訂單指數結束連續2個月回落走勢，較上月回升0.4個百分點至50.5%。

