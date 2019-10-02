易綱：金融風險整體收斂　貨幣政策工具充足

中評社北京10月2日電／近日，中國人民銀行行長兼國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱在《中國金融》發表文章《新中國成立70年金融事業取得輝煌成就》。文章指出，防範化解重大金融風險攻堅戰取得階段性成就。目前，金融風險整體收斂、總體可控，市場預期發生積極變化。



易綱在文章中指出，目前我國已基本建成五大金融體系：與中國特色社會主義相適應的現代金融市場體系；以服務實體經濟為目標、便民利民的金融服務體系；有效維護金融穩定的金融監管體系；有效實施逆周期調節的宏觀金融調控體系；面向全球、平等競爭的金融開放體系。



文章指出，我國金融業已形成了覆蓋銀行、證券、保險、基金、期貨等領域，種類齊全、競爭充分的金融機構體系。與此同時，金融系統堅持以民為本、服務民生，不斷拓寬服務領域，提升服務能力和管理水平，存款貸款、支付清算、理財投資、信息查詢等基礎金融服務的便利性和普惠性走在了世界前列，金融市場的登記、托管、清算、結算、征信、評級體系基本健全，金融基礎設施不斷完善。



文章指出，防範化解重大金融風險攻堅戰取得階段性成就。2018年以來，金融系統堅決落實中央關於打好防範化解重大金融風險攻堅戰的決策部署。一是堅持結構性去杠杆，宏觀杠杆率過快上升勢頭得到遏制，出台資管新規並給予適當的過渡期，影子銀行風險得到初步治理。二是專業、高效、穩妥處置重點機構風險，依法果斷對包商銀行實施接管，堅決打破剛性兌付，嚴肅市場紀律。三是有效應對外部衝擊風險，保持金融市場穩定運行。四是深入開展互聯網金融風險專項整治，網絡借貸、虛擬貨幣交易等存量風險大幅壓降。五是及時補齊系統重要性金融機構、金融控股公司、金融基礎設施、互聯網金融、影子銀行等領域監管制度短板。目前，金融風險整體收斂、總體可控，市場預期發生積極變化。



文章還指出，我國貨幣政策工具手段充足，利率水平適中，政策空間較大。2008年國際金融危機爆發以來，相比一些發達國家中央銀行實施零利率甚至負利率政策，我國貨幣政策始終保持在正常區間。同時，我國利率水平在發展中國家中處於相對低位，近年來社會融資成本特別是民營企業和小微企業融資成本實現了穩中有降。

