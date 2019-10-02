關注行業民生　提升盈利體驗

中評社北京10月2日電／過去70年，中國人民開拓進取，奮力前行，取得了舉世矚目的成就。



過去20年，基金行業始終是資本市場和資管行業對外開放的先行軍，隨著金融監管體制的重大改革、資產管理新規的頒布實施、全球資產配置時代的趨勢降臨，公募基金將在建立中國普惠金融以及現代金融體系的新征程中扮演更重要的角色。



公募基金收獲了13萬億資產管理規模，超過2萬億投資回報，但絕大部分基金投資者沒有享受到看似巨大的收益，越來越多的基金公司開始關注行業性的“民生”問題：通過改善盈利體驗，提升基民的幸福指數。



如何改善基金投資盈利體驗？首先，基金經理需要保持基金產品風格的一致性，嚴格遵守產品契約，在不同市場環境下都能堅持穩定和可以預期的投資策略；其次，鼓勵定投、資產配置和組合投資的理念，推出更多符合“長線”思維的基金產品；最後，要提供高質量的投資者教育和客戶服務，借助多元化的傳播形式，向投資者普及金融知識，幫助大家樹立長期投資、價值投資、理性投資的觀念，培養正確的投資方法。



只有改善基金產品盈利體驗，基金管理人、銷售機構以及投資者才能真正實現對於長期利益的趨同，中國基金業才有可能打破現有的發展瓶頸，獲得一片新天地。



此刻，我們仍在路上。雖“道阻且長”，但我們相信“行則必至”。是自我陶醉於規模和紙面收益，還是擁抱變化、抓住機遇引領轉型，不同思維也將決定不同的未來。



未來，中歐基金願意一如既往地做好“多策略投資精品店”，致力於為投資者提供卓越的長期投資業績和一流服務，為廣大人民群眾的資產長期保值增值和幸福生活貢獻力量。



（來源：證券時報）