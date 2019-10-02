高雄流行音樂中心快來了　韓國瑜盼明年啟用

韓國瑜出席高雄流行音樂中心發布官網和識別系統記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月2日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天出席高雄流行音樂中心發布官網和識別系統記者會，韓國瑜對高雄流行音樂中心明年正式完工啟用抱持很高期待，期待未來高雄可成為南台灣音樂重鎮，結合音樂、影視、街舞大放異彩。



韓國瑜2日上午前往鹽埕駁二藝術特區大義倉庫群，出席“高雄流行音樂中心 識別系統CI暨網站發布記者會”，高雄流行音樂中心預計2020年正式開幕，記者會公布官網與識別意象，展現海洋城市魅力帶來音樂產業能量。



韓國瑜上台致詞表示，每一個時代都有它流行音樂的背景，在很小很小時後流行的叫兒歌，幾乎人人朗朗上口，跟現在2019年已經完全不一樣，記得小時候左鄰右舍鄰居都會唱，第一首《哥哥爸爸真偉大》，在長大一點就是羅大佑的《童年》，當兵尤其在外島，那就是《綠島小夜曲》。



韓國瑜表示，時代一直在變化，音樂一直陪著每一個人成長，伴隨一生。高雄流行音樂中心，在文化局、工務局、“文化部”團隊幫助之下，真的成為南台灣音樂重鎮，非常了不起，未來高雄可以大放異彩。



韓國瑜提到，周杰倫、張學友、五月天、蕭敬騰、魔力紅都曾在高雄演出，特別是在明年流行音樂中心正式啟用之後，會有六千人室內大表演場館，戶外容納一萬人的場地，這是非常了不起的，希望在硬體蓋完後，把內容一個一個填滿。



韓國瑜說，南台灣美麗的音樂加上電視電影，加上街舞進駐，整個高雄會充滿歡樂和音樂，洋溢著喜悅的一面，所以今天這場發表會非常重要，各地青年好朋友多多來運用，大放異彩。