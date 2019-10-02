芬蘭一學院發生暴力事件　1人死亡10人受傷

（圖片來源：央視新聞客戶端） 中評社北京10月2日電／芬蘭當地時間10月1日，在芬蘭城市庫奧皮奧的赫爾曼（Herman） 購物中心內的薩沃職業學院（Savo）發生了嚴重暴力事件。



警察在12點29分收到了涉嫌刺傷的報告，於12點37分逮捕了嫌疑犯。



事件發生後不久，共有十名受傷人員被送往庫奧皮奧大學醫院。警方說，其中兩人重傷。因在逮捕過程中，警察不得不使用槍支，嫌疑人受了重傷。



根據警方的說法，嫌疑犯攜帶了一種類似軍刀的劍刃武器，同時還攜帶槍支。此外，他還在購物中心縱火，但是很快被撲滅。



在下午2點，警方宣布在薩沃職業學院的住所內發現一名死者。在下午5點的新聞發布會上警方表示，死者是一名女子。據首席醫療官安蒂·赫德曼（Antti Hedman）稱，遇難者年齡在15至50歲之間。同時表示此次事件受傷者中有七人是女性。這次襲擊受傷的主要是職業院校的學生和工作人員，有一名警察受輕傷。



案發後，警方對犯罪嫌疑人的住所進行了搜查，在該處發現了一些“燃燒瓶”。



學生宿舍的人告訴芬蘭媒體，犯罪嫌疑人是一個年輕人，總是穿著黑色衣服，從不跟人打招呼。



警方表示該嫌疑人是芬蘭人，1994年出生，是薩沃（savon）職業學院的一名學生。該男子此前沒有犯罪記錄，襲擊的動機尚不清楚，警方沒有相關同夥的信息。



事件發生在薩沃職業學院的校舍內，職業學院位於赫爾曼購物中心，距庫奧皮奧中心幾公里。庫奧皮奧是芬蘭中部的一個城市，距離首都赫爾辛基北部400公里。



（來源：央視網）