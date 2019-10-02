印度中國工業園落戶古吉拉特邦

中評社北京10月2日電／印度古吉拉特邦政府9月30日與來訪的中國中小企業協會代表團簽訂了合作諒解備忘錄，標誌著印度中國工業園項目正式落地該邦的托萊拉智慧新區。



據中國中小企業協會投融資工作委員會副秘書長尹衛東介紹，印度中國工業園區將建設“一區三園”，包括家電工業園、家具工業園和精細化工工業園，為中國投資印度的企業提供更多的選擇和便利。



尹衛東說，托萊拉智慧新區第一期開發22平方公里，印度中國工業園所在的2平方公里工業用地已完成“三通一平”建設，具備接納中資企業入園落戶的條件。工業園規劃以家電、家具和電動車為主要特色，印度中國工業園開發公司將為中國入園企業提供管家式、保姆式、一站式園區服務。據悉，印度中國工業園的落戶將為當地解決1.5萬個直接和間接就業崗位。



參加簽字儀式的古吉拉特邦首席部長魯哈尼表示，希望入駐園區的中小企業能夠分享中國中小企業的成功發展經驗，助力古吉拉特邦中小企業發展，並希望能夠與中國中小企業協會進行更為廣泛和深入的合作。



托萊拉智慧新區位於德里－孟買工業走廊，是印度政府規劃中的100個智慧城市中首個建設開發的智慧新城，對標世界一流城市標準進行規劃和建設。新區總規劃面積960平方公里，距離古吉拉特邦經濟中心艾哈邁達巴德市100公里。