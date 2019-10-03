于北辰幫忙出點子　韓可啟動暖男大作戰

黃國園黨部主委于北辰。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月3日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市黨部副主委、黃國園黨部主委于北辰接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人韓國瑜可以強化或發揮“暖男”形象，安排空檔輪流打電話給挺韓重要社團負責人或名嘴，哪怕只有15秒或30秒，說聲“謝謝”也好，至少讓人感受到，他們可以跟韓通上熱線，挺韓不是沒有意義，韓國瑜是有溫度。



最近幾次媒體民調，如果民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜對決，韓目前在幾家民調都輸給蔡至少十趴以上，怎樣搶救韓國瑜低民調？



于北辰告訴中評社，關鍵就在於“暖男”大作戰。目前韓國瑜要顧好高雄市政，不可能太早請假全台跑透透，這是韓輸給民進黨蔡英文的地方，後者可以結合“國家”資源，大方灑幣，爭取認同支持。目前韓國瑜仍被議會綁住，不可能四處跑，只有透過挺韓的社團幹部或意見領袖，幫忙轉達韓國瑜參選理念。



他說，距離2020年1月11日大選投票日，剩下一百天，韓如果繼續不能全台走透透，就必須趕緊啟動“暖男”計劃。



于北辰認為，所有“暖男大作戰”，在於平常支持韓的社團領袖和意見領袖，請韓國瑜親自撥通電話，哪怕15秒鐘或30秒鐘就好，讓韓親自表達感謝，也讓這些社團領袖感覺，可以跟韓國瑜講得上話、連線，互通，自然而然，就幫韓增加溫度。



他分析，這麼多社團領袖，如果都能跟韓本人通電話，可以講15秒鐘或30秒，即便簡單一句問候，或者說聲“謝謝”就好了，保持熱線，因為韓沒有太多時間，可以為了大選衝刺，至少可以用電話，成為連署的聯絡窗口。



也經常受邀上電視的于北辰說，現在檯面上挺韓的名嘴，已經剩下沒有幾個，挺韓名嘴不多了，大概十個手指頭都算得出來，這些名嘴到現在還挺韓到底，代表真的是挺韓，不是虛情假意，目的只想牟取一官半職。這些挺韓名嘴在上政論節目之後，幕僚幫忙撥電話，讓韓親自道謝，順便問有什麼地方可以提供意見改進？如果沒有空的話，找一位能夠代表韓國瑜的人打電話。說聲謝謝，

