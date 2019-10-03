中評現場：聯歡群眾笑靨如花“人民萬歲！”

少年兒童臉上洋溢著幸福的笑容（中評社 張爽攝） 中評社北京10月2日電（記者 張爽 徐夢溪）“我和我的祖國

一刻也不能分割

無論我走到哪裡

都留下一首贊歌

我歌唱每一座高山

我歌唱每一條河”



十月一日晚上的天安門廣場，參加聯歡活動的各界群眾共同唱響《我和我的祖國》，他們中有系著紅領巾的少年兒童，有英姿勃發的武警戰士，有身著民族服裝的少數民族代表，也有跳廣場舞的大媽和外賣小哥。整個天安門廣場同唱一首歌，氣勢磅礴又優美動聽的歌聲在長安街回蕩。



聯歡活動中，一朵朵笑靨如花，充滿了自豪感、幸福感。



來自貴州省三都水族自治縣的王曉敏受邀觀看演出，她剛剛獲評全國民族團結進步的個人模範代表，在基層從事脫貧攻堅工作，這次代表水族來參加國慶慶典活動。她對中評社說，今天能到現場來觀看聯歡表演，感到很激動，場面非常震撼。沒來的時候，以為只有一個舞台，結果看到有這麼多人參與表演，尤其是能看到少數民族的表演感到很開心。



當晚的長安街流光溢彩，從東到西共設立10個群眾聯歡區塊，分別以“幸福生活”“同心築夢”“時代風采”“放飛夢想”“魚水情深”“健康中國”“砥礪奮進”“綠水青山”“美麗鄉村”和“擁抱世界”為主題，來自中國科學院大學的一群科技工作者就是幾千名群眾聯歡區塊中的一員，他們從8點開始跳舞，一直跳到9點半結束，雖然時間不短，但是他們情緒高漲，絲毫沒有疲憊感，充滿了參與國慶慶典活動的喜悅與自豪。



正如聯歡活動執行副總導演、中心聯歡區總導演何曉彬此前所說，這幾千人並不是在表演，而是參與聯歡。當晚參加聯歡活動的人員中沒有一名專業的歌唱演員，全場聯歡群眾共合唱16首歌，每當合唱歌曲的伴奏聲響起，廣場各個位置的群眾都隨著音樂唱起一首首歌。主題表演區擺出“祖國萬歲”字樣時，全場高喊“祖國萬歲！”



當晚的煙花表演中，最引人注目的是連續三次打出“人民萬歲”的煙花，全場沸騰，歡呼聲不斷。



10月1日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在慶祝中華人民共和國成立70周年大會上也提及“偉大的中國人民萬歲”。習近平主席在閱兵儀式開始前發表講話，回顧總結了新中國的發展歷程，在講話的結尾處，他用鏗鏘有力的聲音說，“偉大的中華人民共和國萬歲！偉大的中國共產黨萬歲！偉大的中國人民萬歲！”

