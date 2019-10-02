巴黎市中心再發瓦斯洩露　居民恐慌

（圖片來源：費加羅報） 中評社北京10月2日電／當地時間9月30日晚，法國巴黎九區特雷維斯街區再次發生瓦斯洩露事故，事發街道距今年1月的瓦斯爆炸地點僅相隔300米，引發街區居民恐慌。



據法國《費加羅報》報道，9月30日傍晚18時許，特雷維斯住宅區18號樓的一名住戶首先察覺有瓦斯洩露，消防人員接警後到該公寓勘察，開窗通風後氣味消散，於是繼續追查氣體洩露的源頭，之後確定源於鄰街安布魯瓦茲·托馬路11號樓一所正在裝修的公寓。



巴黎消防隊出動約30名消防員，燃氣輸配公司也派出工作團隊進行了9個多小時的搶修。特雷維斯街區多條街道被封鎖，數百名居民被隔離，另有50多名居民被疏散。當晚，巴黎九區市政廳臨時開放以安置街區居民。



報道稱，巴黎市政府將於3日召集消防隊、燃氣輸配公司和民防人員舉行聯合會議。巴黎九區的區長布爾克麗表示，年初的爆炸事故仍困擾著這一街區，相關部門將對所有管道進行檢查，目前已建立大範圍的安全區域。



1月12日，特雷維斯路發生瓦斯爆炸，造成包括2名消防員在內4人身亡，66人受傷，但事故的具體原因至今未有官方說法。街區居民表示，當地對瓦斯事故非常敏感，大家對1月份的爆炸記憶猶新。



（來源：海外網）