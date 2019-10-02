陳建仲：大陸崛起後的新長征

（來源：新華社） 中評社北京10月2日電／中國大陸建政70周年，向全世界展現建政以來最大規模與最強軍力的閱兵大典，大陸國家主席習近平宣示“沒有任何力量能夠撼動偉大祖國的地位”，展現北京大國崛起後的自信和領導民族偉大復興的強烈使命。



然而，艱險的美中貿易談判和國際中國威脅論，昭示北京欲以中國式民主和現代化挑戰西方，將是長期艱苦的鬥爭，而大陸經濟下行、公民意識和黨政制度摩擦、體制自信亟待建立，加上已進入急診室的香港“一國兩制”和僵持的兩岸關係，十八大揭示的“兩個一百年”，不論內外，對中共都是艱苦的新長征。



2018年來，習近平在多個場合反覆提示，要掌握“百年一遇的大變革”，徹底改變近代以來中國積貧積弱、受人欺凌的悲慘命運，實現民族偉大復興。此次閱兵，解放軍由中部戰區以“戰爭動員”模式調集5大戰區兵力參演，兵力達1.5萬人，展現裝備國產化、軍武高新化、演訓實戰化的強軍成果，藉以達到威嚇對手、強化內部治理的效應。



70年來，大陸走過人民公社、大躍進和文革等錯誤，走過六四事件和改革開放“姓資或姓社”的思想鬥爭，如今成為全球最大製造業、最大市場與第2大經濟體。強大的國力讓習近平有底氣再度在國慶談話中呼籲：不忘初心，牢記使命，為實現“兩個一百年”、為民族復興的中國夢，努力奮鬥。



習在國慶晚宴上強調，堅持一中原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作…要繼續全面、準確貫徹一國兩制港人治港，嚴格按照憲法和《基本法》辦事，顯示即使面對香港反修例百日動亂和民進黨政府傾獨的雙重挑戰，北京一國兩制、和平統一的基本方針沒有動搖，也沒有加重言詞威嚇，因為習相信：“實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人，任何勢力都無法阻擋。”



但習在全國政協會議等其他場合曾嚴詞警告：任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。他在和中央黨校中青年幹部訓示時，將港澳台工作列入“鬥爭”事項，顯見北京底線沒改變，但會加重力道，拉長戰線。



2021年，中共將迎接建黨百周年，十九大報告宣示要全面建設“社會主義現代化強國”，為彰顯自信，習在大典前夕瞻仰毛澤東，國務院發布《新中國人權事業發展70年》白皮書，直言“人民幸福生活是最大的人權”。在西方國家30多年來推動和平演變中國之後，不料中國竟倒頭挑戰西方主導的國際秩序和遊戲規範，東西交鋒仍將持續。



在一帶一路、2025中國製造、5G等亮麗前景下，大陸經濟因美中貿易戰而下行，從今年經濟成長率保6到明年可能保5，顯見大陸需要和平發展，要追求心靈契合，不能輕易亮劍，必須確保在最後關頭不爛尾，才能推動中國進入下一個發展周期。



無可諱言，大陸在多元價值與文化創新等，與外界期待仍有差距；體制反腐、司法公信、公民意識與分配正義等，都有待深化改革、進一步調理。但蔡政府一味貶抑中共治理，無視危機，只會用選戰語言玩弄兩岸，徒然反襯民進黨面對中共變革的短視幼稚。



（作者為資深媒體人）



（來源：中時電子報）