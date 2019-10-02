﻿澳洲減息至0.75厘　歷史新低

中評社北京10月2日電／澳洲中央銀行周二再度減息，為今年來第三次，把該國進一步拖進全球減息的大潮中。不過，澳央行行長Philip Lowe在數周前才警告，應提防減息令樓市炒風再度得到支持。在減息後，澳元兌美元曾一度跌近1%。



澳洲中央銀行昨日宣布減息四分一厘至0.75厘，把利率調低至歷史新低。該行表示將會進一步減息，利率跌至如此低，意味著該行未來或需要採取非常手段刺激經濟。減息的部分原因是，防止正在貶值的澳元轉強，令匯率在海外出口方面失去競爭力。央行減息後，澳元曾下跌0.8%，澳元兌美元曾報66.94美仙。



澳洲聯邦銀行總經濟師Michael Blythe表示，全球央行接連減息後，澳央行亦被牽入其中，因為假如澳洲不跟隨其他國家減息，澳元便會反彈。



全球現時危機處處，由中美貿易衝突，以至香港暴亂，均令Philip Lowe不再只顧維持他在三年前就任時的承諾，即繼續令金融穩定。遲至8月份，他出席Jackson Hole全球央行年會時才警告過，寬鬆的貨幣政策將會令資產價格再被推高，令自己置身於危險的境地。



央行在周二作出決定前，資料顯示出，澳央行在6月和7月份的減息行動，已令本來回軟中的樓市再度回升。早前經過樓價一輪猛升後，家庭住戶目前所負擔的債務已創下歷史新高。而在經過6、7月的減息後，澳洲樓價複升，受到主要地區包括悉尼和墨爾本大升的刺激，樓價創下2017年3月以來最大升幅。



（來源：大公報）