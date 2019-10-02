大公報：美掀貿戰損人害己　製造業十年最差

中評社北京10月2日電／中美貿易戰影響繼續浮現，發動貿易戰的美國損人害己，當地製造業指數創下10年以來最低，而亞洲諸國的製造業亦繼續收縮，日本大型企業信心指數在第3季跌至6年以來最低，韓國製造業亦連續5個月下跌，當地物價指數更錄得歷來首個負值，反映出全球經濟放緩和貿易戰，對韓國經濟打擊非常沉重。＼大公報記者 李耀華



受到全球經濟放緩和中美貿易戰還未停火的跡象，美國供應管理學會（ISM）製造業指數9月份跌至47.8，創下2009年6月以來最低水平，數據比彭博社所有預測的還要差勁。彭博社原來預期，製造業指數會由8月份的49.1點，升至50點，即重回增長水平。



聯儲局或再減息



製造業指數已連續兩個月跌至50點盛衰分界線以下，而剛在一年前，該指數才升至14年以來最高水平。製造業持續收縮，意味著聯儲局或將要進一步減息。受到製造業指數再度收縮的影響，美國股市亦由升轉跌，在早段升129點後大幅倒跌，曾急跌163點，報26753點。



日本中央銀行一項調查顯示，日本大型製造商信心指數9月份跌至5點，為6年以來最低，反映出中美貿易戰對極度依賴出口的日本經濟，造成極為嚴重的打擊。這個疲弱的經濟數據，相信會令日本央行在加大寬鬆，支持疲弱不堪的經濟方面，面臨更大壓力。日央行將於10月30至31日舉行議息會議。



經濟師表示，投資者憂慮中美貿易戰影響擴大，導致大型製造商暫緩投資決定。雖然日本經濟在次季環比增長0.3%，為第三季連續增長，但是，分析員一直警告，由美國發動的貿易戰對於日本來說，將會是個主要的危機，再加上日本周二開始調高消費稅，對未來經濟的影響更不容忽視。非製造商信心指數在第三季跌至21點，亦是受這個訊息影響。



韓科技出口連跌10個月



另一個飽受中美貿易戰打擊的，是韓國。該國9月份製造業指數由8月份的49點跌至48點，已是連續第5個月錄得收縮，出口亦大跌11.7%，主要是受到輸往中國的貨品大減22%的影響。

