﻿全球外儲美元佔比六年最少　人幣三年新高

中評社北京10月2日電／國際貨幣基金組織（IMF）最新數據顯示，2季度全球外匯儲備中美元總計為6.792萬億元（美元，下同），佔已分配外儲61.63%，佔比較今年首季61.86%下滑0.23個百分點，已降至2013年4季度以來新低。同期，人民幣佔比則升至1.97%，是IMF自2016年4季度開始報告人民幣在全球央行資產中的佔比以來的最高水平。



聯儲續減息 美經濟恐衰退



分析稱，在當前美國經濟、美元走勢預期，及貿易問題等因素叠加影響下，預計全球央行持續分散儲備美元以外的貨幣的趨勢還將延續。另隨著中國經濟實力增強、與其他國家的貿易地位較穩固，未來人民幣在全球外儲中的佔比料仍有提升空間。



華寶基金副總經理李慧勇對全球外儲中美元佔比降低並不意外。他分析，世界經濟的多極化，也要求各國外儲的“多極化”，外儲過於集中於某種貨幣或面臨較大風險；另一方面，就估值層面看，所有儲備貨幣最終都要折算成美元，美元短期的走強意味著其他貨幣的變少。



蘇寧金融研究院研究員陶金坦言，近期美元雖現升值趨勢，但美國與中國、其周邊國家和歐洲的貿易形勢整體仍趨於緊張，特別是中美貿易問題，不僅對人民幣造成壓力，同樣也令美元走勢承壓，加之美元已歷經較長時期的升值，市場對美元進入貶值周期的預期愈發強烈。他指出，美聯儲連續降息的背後，是市場對美國經濟再陷衰退的擔憂，一旦美國經濟進入衰退周期，美元在長期中的貶值不可避免。



伴隨著全球外儲中美元佔比的回落，2季度人民幣、日圓、歐元等貨幣在全球外儲中的佔比均較一季度有所回升。其中，日圓佔比升至5.41%，錄2001年一季度以來新高；人民幣佔比亦升至1.97%，這也是IMF自2016年四季度開始報告人民幣在全球央行資產中的佔比以來的最高水平。



陶金續稱，日圓、歐元等避險資產的屬性，在美元貶值中將獲提高。

