大公報：誰在送中五學生去死？

中評社北京10月2日電／香港多區昨日發生大規模暴動，當中尤為引人注目者，是一名中五學生被警方以實彈射傷，情況更一度危殆，事件瞬即成為全日焦點。不少反對派支持者光聽新聞標題，也不理當時實際情況如何，便一味指責警方“濫暴”、對年輕中學生使用真槍，更揚言是“企圖謀殺”云云。



但有網媒其後公開事發時的片段，可見該名受傷學生，事發時右手疑似握著一支鐵通，左手則拿著一塊盾狀物件，加上其戴著頭盔豬嘴，從裝備上已可推測該名學生是“有備而來”。而且片段中可以清楚看見該名學生以鐵通攻擊一名防暴警員的右手，而該警員是被攻擊後才開槍還擊。從常理推斷，可以認為該警員開槍並非源於主動，很大程度上是出於自衛本能。



更別提片段中還拍攝到，事發時有另一名警員倒在地上，而且正被一大批暴徒襲擊。在自身被人持械攻擊，同袍被圍毆的情況下，難道還可以期望該名警員先舉手示意，然後向周遭說：“不好意思，可以麻煩你們不要襲警嗎？”再輕揮警棍來驅趕嗎？要是有人在這麼危急的關頭還能如此施施然，筆者只希望他不是神經錯亂。



何傳耀中學校方罪孽深重



誠然，沒有人會希望看見社會未來的棟樑、一個只有十來歲的莘莘學子被子彈打傷，還險些丟了性命。但難道我們因此便去怪責開槍的警察嗎？在今次事件中，該名警員以及其同袍都被大班黑衣人包圍，甚至被襲擊，即使他們有精良裝備，但也難保沒有生命危險。可以說，開槍的警員自身也是受害者之一。



我們應該要問的，是為何一個本來前途大好的學生，會全副武裝投身街頭暴力？這個問題的答案可以有很多，但作為傳道、授業、解惑的角色，學校一定脫不了責任。據傳媒報道，該名學生就讀荃灣公立何傳耀紀念中學。翻查資料，可以發現這所學校在最近三個月來，立場一直默許學生罷課、在小息時段嗌政治口號，而且部分學生更與荃灣區其他中學合組中學生聯盟，上周末才剛發起中學生集會及罷課活動。對於這些活動，完全未見校方有任何措施跟進或阻止，幾乎是容許學生“自生自滅”。

