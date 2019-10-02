民主大聯盟恐破局　王金平：我不清楚

王金平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月2日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨前“立委”許舒博受訪透露，黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平提及的“民主大聯盟”籌組進度停滯，若10月15日前仍無法組成，大聯盟恐成為紙上談兵。王金平今天下午出席活動時表示，相關聯繫都是朋友在聯絡的，他不清楚，如果有狀況，朋友“大概會讓我知道”。



針對外界質疑，“郭柯王結盟”只看到鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲討論“立委”選舉布局，王金平遭冷落。王金平受訪表示，他們希望他推薦一些人參與，他明白告訴他們不能為難老同事，所以他就不參與推薦。



王金平下午受邀出席在大直典華飯店舉行的國際扶輪社3522地區第九分區聯合例會前受訪指出，



對於許舒博的看法，王金平表示，那可能是許依照要向“內政部”登記政團或政黨時，必須要經過的時間，因為時程一定要這樣，所以許是依照時程計算出來的結果，詳細情形他並不清楚。



依照規定，向“內政部”申請新政黨須有1個月核備期，若10月15日前仍無法組成，恐趕不上11月18日至22日向“中選會”辦理明年大選及“立委”選舉的登記。



媒體追問，所以沒有被郭台銘與柯文哲冷落的感覺？



王金平說，怎麼會呢？他自己認為他不能這麼做呀！所有提名的都是有相當關係的人，他若提出來，這些人一定會受到或大、或多、或少的影響，這是一定必然的。