民進黨布局不分區　卓榮泰：有信心拿18席

民進黨主席卓榮泰接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月2日電（記者 黃筱筠）民進黨已完成選區“立委”提名，接下來就是不分區布局，民進黨主席卓榮泰下午在中常會前受訪，被追問不分區“立委”有信心可以當選幾席？卓一開始說，會提滿34席，但媒體仍追問有信心幾席？他才說，如果要“總統”連任、“國會”過半，那就是18席。



2020選出的第10屆“立法院”總席次共計113席，其中73席區域“立法委員”由單一選區選出，6席原住民“立法委員”由複數選區選出，34席不分區及僑居“國外國民”“立法委員”由比例代表制選出。



民進黨2016年選情佳，“立委”總席次拿到68席，其中包括18席不分區。



被問到台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘今天將與提名“立委”合照，是否對民進黨造成威脅？卓榮泰則說，不會啊。



卓榮泰說，“中選會”規劃不分區“立委”登記日期是11月18日至22日，若從10月16日成立不分區提名委員會，有將近1個月時間處理不分區人選跟排序。



目前小黨林立會不會被夾殺？卓榮泰說，希望跟理念相同的政黨合作，所以他不希望被夾殺，希望高度合作，這樣才是對保台大聯盟有進一步發展，讓每一張政黨票都能發揮實質效果。



今天是2020大選選戰倒數100天是否有選戰上規劃？他表示，策略不能公開講，“總統”大戰區要完成最後佈署，“立委”選區要守住所有現任者的防線，全力贏得各選區勝利。全代會也通過決議文為行動綱領，論述我們執政方向，要完成執政方向跟價值，才能衝高我們政黨票。

