日政府稱朝鮮發射2枚導彈　或落入島根附近

中評社香港10月2日電／日本政府2日宣佈，朝鮮當天上午7點10分前後從東海岸附近發射了彈道導彈，可能於7點27分前後落在島根縣隱岐諸島海上約350公里附近的日本專屬經濟區（EEZ）內。韓國軍方稱，當天的發射從江原道元山東北方向海上進行，認為發射的是潛射彈道導彈（SLBM）“北極星”系列，正在對此展開分析。



共同社消息，韓國軍方宣佈，導彈飛行距離約達450公里，最高高度約910公里。此次用比通常更高角度的“高彈道軌道”發射，射程相當於能到達日本的中程彈道導彈。



朝鮮外務省第一副相崔善姬1日發表談話稱，已與美方商定4日進行預備接觸後，5日進行工作磋商。SLBM被認為與地面發射型導彈相比難事先掌握發射跡象，朝鮮顯示出與美國磋商的同時提高多種攻擊手段能力的意志。



這是朝鮮5月以後第11次發射彈道導彈等。若SLBM發射屬實，則是2016年8月以來的再次發射。



若確認導彈落在日本的EEZ內，則是2017年11月 洲際彈道導彈（ICBM）“火星15”落在青森縣西方約250公里區域以來再次落下。



韓國2日根據日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）要求日本進行情報共享。



日本海上保安廳2日發出了提醒船舶注意的航行警報。目前尚未接到受害信息。



官房長官菅義偉在2日的記者會上表示，以此舉違反聯合國安理會決議為由，向朝鮮方面提出嚴正抗議。



首相安倍晉三發出指示要求進行信息收集等。他向媒體表示：“將與以美國為首的國際社會合作，在嚴格的警戒態勢下為了國民的安全做到萬無一失。”



日本政府最初介紹稱朝鮮發射了2枚飛行物，之後更正為可能是1枚分成兩段落下。