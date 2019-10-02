暴徒公然辱國旗　市民促警快緝拿

戴上面具暴徒公然縱火燒國旗。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月2日電／暴徒昨日恐襲多區，公然縱火、侮辱國旗，行為令人髮指。各界嚴厲譴責暴行，強調侮辱國旗不僅是踐踏“一國兩制”，亦是對整個中華民族的侮辱，社會絕不能姑息，必須將暴徒繩之於法。



民陣早前申請10.1下午由銅鑼灣遊行到中環，遭警方反對，上訴亦被駁回。但反對派前立法會議員李卓人、梁國雄、何俊仁及民陣副召集人陳皓桓以所謂個人名義發起非法遊行。港島區的非法遊行在銅鑼灣起步，佔據了軒尼詩道東、西行車線，嚴重阻塞交通。亂港分子沿途不斷生事，在銅鑼灣波斯富街，有兩名身穿黑衣人爬上電車站頂，公然焚燒國旗；行經中環時，又有暴徒拆下長江中心外的國旗焚毀；亦有暴徒拆毀德輔道中路邊的國慶裝飾並焚燒國旗。



踐踏“一國兩制” 搞“顔色革命”



在荃灣，大批搞事者在下午約一點半在沙咀道球場聚集，其間有人圍著球場內的國旗撒溪錢、燒香，之後更有人試圖拆下國旗，但不得逞。



暴力衝擊持續，近月接連發生多起辱國旗行為。市民及網民嚴厲譴責暴徒公然侮辱國旗，指出侮辱國旗不僅是踐踏“一國兩制”，亦是對整個中華民族的侮辱，暴徒接二連三侮辱象徵國家的國旗和國徽，本質就是在搞“顔色革命”，全社會都不能再姑息，警方須盡快緝拿暴徒，市民亦應積極舉報，協助將不法之徒繩之於法。



根據《國旗及國徽條例》，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪可罰款五萬元及監禁三年。



（來源：大公報）