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參選落空　王金平證實親民黨盼自己人選
http://www.CRNTT.com   2019-10-02 15:02:20


王金平接受媒體採訪。（中評社　倪鴻祥攝）
　　中評社台北10月2日電（記者　倪鴻祥）傳出中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平找親民黨主席宋楚瑜談大選合作遭橘營內部反對，王金平今天下午出席活動時證實表示，難免，他們也希望有自己的人選出來。

　　王金平下午受邀出席在大直典華飯店舉行的國際扶輪社3522地區第九分區聯合例會，受訪表示。

　　外傳有國民黨中常委認為王金平可能錯估形勢，再這樣弄下去國民黨不會再理王？

　　王金平說，講歸他講，尊重他的講法，他們有他們自己的想法，給予尊重就好。 


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