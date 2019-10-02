科學家觀測到迄今最完整黑洞撕裂恒星事件

中評社北京10月2日電／一個國際團隊在新一期《天體物理學雜誌》上報告說，他們觀測到極為罕見的“潮汐撕裂事件”——一個超大質量黑洞“暴力”撕裂了一顆恒星，這是科學家對這類事件迄今最完整、最詳盡的觀察。



潮汐撕裂事件在大小與銀河系相當的星系中每1萬年至10萬年才發生一次，迄今也僅被觀測到約40次。研究團隊認為，引發這一事件的超大黑洞質量約為太陽的600萬倍，位於飛魚座內距地球3.75億光年的星系中央，而被撕毀的恒星大小可能與太陽相當。



觀測成果得益於美國系外行星探測器“苔絲”和“全天自動超新星搜索項目”全球性望遠鏡網絡的早期發現以及多個天文設備的跟進觀測。



“‘苔絲’的數據讓我們確切地看到這個被命名為ASASSN－19bt的破壞性事件是從什麼時候開始變亮的，這是我們以前從未做到的，”論文第一作者、美國卡內基天文台研究人員托馬斯·霍羅伊恩說，研究團隊在事件發生的最初幾天利用多波段天文望遠鏡跟蹤觀測，早期數據對這類事件的物理建模極有幫助。



美國俄亥俄州立大學牽頭的“全天自動超新星搜索項目”由遍布全球的20個望遠鏡組成。今年1月29日，該項目望遠鏡率先確認這次潮汐撕裂事件。經過美國航天局艾姆斯研究中心的數據處理，今年3月13日研究團隊才獲得第一批“苔絲”對ASASSN－19bt事件的觀測數據。



論文作者之一、俄亥俄州立大學研究人員帕特裡克·瓦萊利說，“苔絲”觀測數據顯示，ASASSN－19bt事件的亮度提升非常平穩，這使科學家斷定它是一次潮汐撕裂，而非其他類型的宇宙爆發事件。



美國航天局“雨燕”天文衛星觀測的紫外線數據顯示，ASASSN－19bt事件發生過程中出現了劇烈的溫度下降，短短幾天內從約4萬攝氏度下降到約2萬攝氏度，這是科學家首次觀測到潮汐撕裂事件早期溫度的劇烈下降。研究團隊還探測到了低水平X射線，這也是潮汐撕裂的典型特征之一。



“苔絲”全稱“凌日系外行星勘測衛星”，是美國航天局去年4月發射的一個新的系外行星探測器，主要目標是“接棒”開普勒太空望遠鏡，繼續搜尋太陽系以外的“新世界”。



（來源：新華網）