中評鏡頭：國慶大閱兵導彈集中看

東風17常規導彈亮相國慶閱兵式（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月3日電（記者 郭至君 林艶）在慶祝新中國成立70周年閱兵中，戰略打擊模塊壓軸出場，東風-17常規導彈、巨浪-2導彈、東風-41核導彈等7個裝備方隊依次亮相，浩浩蕩蕩，再配上軍樂團現場演奏的鏗鏘之曲，頓時令人肅然起敬，不僅為國家實力感到自豪，也為生為中國人而感到安定。



東風-17常規導彈方隊是這個模塊的第一個方隊。這是東風-17常規導彈首次公開亮相。這款新型常規導彈具備全天候、無依托、強突防的特點，可對中近程目標實施精確打擊，無論是導彈性能還是突防能力，都較其他型號常規導彈有了很大提升。



東風-26核常兼備導彈具備跨區無依托機動發射能力，能夠對多種目標進行精確打擊。接受檢閱的導彈武器裝備，全部經歷過實戰化演訓任務的考驗。



巨浪-2導彈方隊是新型潛射戰略導彈的首次公開亮相。受閱方隊以海軍某基地為主抽組而成，一年之內兩次受閱。在慶祝人民海軍成立70周年多國海軍活動中，這支年輕的部隊作為排頭兵接受了檢閱。



東風-31甲改核導彈方隊的16輛戰略核導彈戰車駛過天安門，這是中國大國地位、國防實力的顯著標誌。該型核導彈是中國自主研製的第二代固體洲際戰略核導彈，機動性能好、生存能力強、部署轉換快、打擊精度高。這也是此型核導彈第二次在閱兵中亮相，上次則是在朱日和訓練基地。



隨後登場的是東風-5B核導彈方隊，方隊主體由火箭軍某導彈旅單獨組成。這個上世紀60年代初組建的老牌導彈勁旅，經過半個多世紀的發展，已經先後成功發射戰略導彈數十發，成功遂行實彈發射、紅藍對抗等重大軍事任務。



壓軸、首次亮相的東風-41核導彈方隊，則彰顯了中國最先進、最具有威懾力的大國長劍的重要地位。東風-41洲際戰略核導彈是中國戰略核力量的中流砥柱，是戰略制衡、戰略懾控、戰略決勝的重要力量。中評社記者注意到，“千呼萬喚始出來”的東風41一亮相，觀禮群眾立即歡呼了起來，紅旗飄揚連成一片海，呐喊歡呼聲不絕於耳，這是廣大普通市民和中國人對祖國的力量發自內心的崇敬。