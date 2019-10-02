崔天凱：中美“脫鈎”論不可理喻

中評社北京10月2日電／當地時間9月30日，中國駐美國大使崔天凱接受美國全國公共廣播電台《早間新聞》欄目主持人英斯基普採訪，就中國發展和道路、中美關係、經貿、涉港、涉疆等回答提問，闡述中方立場主張。



英斯基普提問說，過去70年共產黨執政是如何在中國取得成功的？崔天凱表示，中國共產黨在探索中找到了適合自己的制度和發展道路，取得了巨大成功。過去70年特別是改革開放40年來，中國由很低的起點逐步發展成為世界第二大經濟體，近8億人擺脫了貧困，對世界經濟增長的貢獻率近年來達到近30%。這些成就有力證明了中國共產黨已經和正在做的事是適合中國的。



“中美兩國有不同的行事包括為政方式。在中國的城市、鄉鎮和村莊，人們幾乎每天都在談論如何發展自己的城市，討論每件事該如何去做。我們是從基層開始，自下而上逐步達成越來越廣泛的共識，通過這種方式可能比美國社會所能形成的共識更大。”崔天凱說。



對於經貿問題， 崔天凱表示保護知識產權是中美企業的共同訴求，也應是兩國的合作領域之一。根據一些在華美國企業協會所做的調查，大多數美企認為中國在知識產權保護方面做得比以前更好。中國企業投資美國能為美國創造就業，何樂而不為？“如果有人認為每一分錢的中國對外投資都得到中國政府支持或操縱，那麼他們同樣應該擔心美國政府是否控制了美國企業的海外資金。”



崔天凱表示，“脫鈎”不符合任何一個國家的利益。很多美國企業在中國的生意風生水起，你可以問問他們是否想放棄中國這個巨大的、不斷增長的市場？這樣做不可理喻，也不利於全球經濟發展。如果世界上兩個最大的經濟體試圖“脫鈎”，將對世界經濟產生什麼樣的影響？全球經濟波動又會反過來對中美產生怎樣的影響呢？



崔天凱還回答了一系列涉疆、涉港問題。對於中國政府在新疆採取的安全措施是否針對維吾爾族，崔天凱表示，我們在新疆所做的一切都是為了保護當地民眾免受恐怖主義威脅。直到2016年新疆的恐怖主義活動仍很猖獗，當地民眾要求政府採取措施保護他們，這樣的呼聲越來越高，政府必須做出回應，確保民眾安全並能安享生活。

