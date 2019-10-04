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中評鏡頭：國慶大典上的無冕之王們
http://www.CRNTT.com
2019-10-04 00:22:38
國慶大典上忙碌拍攝記錄的無冕之王們（中評社 郭至君攝）
中評社北京10月4日電（記者 郭至君 林艶）長槍短炮是他們的“武器”，新聞現場是他們的“陣地”。鐵肩擔道義，妙手著文章。新聞記者用鏡頭和文字記錄著我們身邊發生的一切，是時代風雲的記錄者、社會進步的推動者、公平正義的守望者。在祖國七十華誕的大典現場，也有這樣一群新聞人，他們熬夜布場、多次試拍、耐心等待。到了大典正式開始之時，更是頭頂烈日，手持“長槍”，一刻也不敢鬆懈的不停地按動著快門，只為記錄下光輝的每一刻。
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