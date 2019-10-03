中評鏡頭：七萬和平鴿與氣球 裝點祖國華誕

10.1的天安門城樓顯得格外喜慶（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月3日電（記者 郭至君 林艶）今年祖國的七十大慶，在最後高唱《我和我的祖國》的歌聲中，7萬羽和平鴿和7萬只氣球隨風飄揚，大氣磅礴，不過，有不少“操心”的網友表示好奇：這麼多的鴿子都從哪裡來？要飛到哪裡去？氣球又會飛到哪裡去？



其實，這7萬只和平鴿都是北京信鴿協會從北京各個區，養鴿子的人家借來的。眾所周知，鴿子能夠在千里之外辨認方向，能夠順利回到自己住處。目前，已經陸續有網友在微博上反饋自家的鴿子的情況：有的網友表示，自家的小鴿子已經到家；但也有一些小迷糊還沒找到家，有些還沒到家的小迷糊，可能會被其他鴿子“拐走”，但是也許幾個月甚至幾年後的某一天，他們還能回來。自家的鴿子能成為“國慶鴿”，不少網友都感到自豪。有一位就說，“我爸說借出去鴿子，也沒有希望它們全部飛回來；有幸70周年能趕上用自家的鴿子，就算對國家的一次支持吧，感覺很光榮；80周年的時候他年紀大了，也許養不了了。”每羽參加了國慶大會的鴿子，都會獲得特別的紀念腳環，不少網友就在社交媒體上曬出了自家鴿子的紀念腳環，表示是件很光榮的事。



今年國慶大典，一共放飛了7萬羽鴿子，別看短短幾分鐘的放飛動作，也是難度滿滿。據介紹，7萬羽鴿子裝在10輛和平鴿放飛車上，每輛車有4個放飛員。和慶祝新中國成立60周年時不同，這次放飛鴿子的位置從過去隱蔽的國家博物館門前，改到了天安門廣場上人民英雄紀念碑兩側。為此，放飛員們專門進行了訓練，統一了服裝和動作，聽從統一的口令、旗語，放飛動作更加整齊，儀式感更強。



國慶當天，大家抵達現場後，要先把放飛車的車輛槽箱板打開，在車下坐等。群眾遊行尾聲階段，就快到鴿子放飛的時候了。10分鐘倒計時，指揮員舉起旗子，這時，2號3號放飛員負責把鴿子車的兩根槽箱板立柱放下。2分鐘倒計時，1號4號放飛員取下鴿子籠上面的鎖，四個放飛員一起按住籠門，防止鴿子跑籠。15秒倒計時，2號3號放飛員跑到放飛車後面，準備拍打籠子，趕鴿子出籠。1號4號放飛員準備好撬棍，準備打開籠子。只要看到指揮員的旗子一放下，大家就開始一起哄籠，90秒內，7萬羽鴿子要全部放飛。它們在紀念碑上方集結、盤旋，象徵和平、祝福祖國，場景壯觀。



至於那7萬只氣球隨風飄揚的彩色氣球會不會永遠飛下去的這個問題有些杞人憂天了，原來，這些氣球都是用可降解材料製作，它們飛到一定高度，內外氣壓不平衡時，就會自己爆炸，不會給人群帶來危險，也不會污染環境。