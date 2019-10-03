中評現場：親睹中國盛世 觀禮群眾激動

合唱團成員何詩賢與同伴在廣場留念合影（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月3日電（記者 郭至君 林艶）七十周年的國慶大典對於很多人來說，會是心中永難忘的那一塊記憶。10月1日當天的現場氛圍，令各行各業的觀禮群眾都深深受到感染，中評社記者在中午大家陸續離開天安門廣場前，採訪了多位在觀禮現場看完閱兵和群眾遊行的觀眾，他們無一不對記者表示，很激動！很感慨！



3000人的無伴奏混聲大合唱成員之一的清華大學學生何詩賢很興奮地告訴中評社記者，站在天安門廣場歌唱的她，在演奏的間隙，回憶起了訓練的點點滴滴。從6月25日到10月1日，她和她的同伴們進行了為期三個多月的合唱訓練，這期間經歷了太多。“忘不了和大家在西操和游泳館的體能訓練；忘不了每次合唱訓練時大家分的潤喉糖，很記得大家討論哪種糖味道好吃時的羞澀笑臉；忘不了一起出校訓練時，大家伸手招呼“清華的同學快來”時那種歸屬感和安心；也忘不了在數個深夜或者凌晨的專項車上，大家打狼人殺時炯炯有神的目光……她在一次次的合練與演練中，深深感受到了祖國的繁榮與昌盛，許多次都感動得流下淚來。小時候，覺得國慶閱兵演練離自己太遙遠了，感恩清華大學讓我有了這次機會，參與到一次如此榮譽又特殊的活動當中，我將一生以此為榮！”何詩賢感嘆地分享了她的感受。



來到現場觀禮的馬來西亞華人學者胡逸山對中評社記者表示，他看到現場很多觀禮嘉賓和群眾站起來鼓掌、揮舞著國旗，他覺得，對很多中國人來說，國慶大典的場面是很感人的。



來自2022冬奧組委會的工作人員對中評社記者表示，整體感覺就是很激動，特別是看到2022北京冬奧會的彩車和“中國夢”彩車的時候，興奮的心情難以言表。



來自蘇丹的記者Abdalrahim說，他很高興能親眼看到中國的70華誕大典，他喜歡習近平主席，他認為他是一個很好的領導人，“非常接地氣，是我的偶像。”他如此評價。來自老撾的記者也在旁邊表示稱，習主席帶領中國發展地更快，變得更加強大了。



中評社記者在現場觀察到，當70發禮炮相繼響徹首都的天空時，觀眾們安靜地期待著；當五星紅旗在國旗護衛隊的護送下緩緩升起時，所有人便齊聲高唱國歌；當閱兵的一些首發武器亮相的時候，觀眾群中爆發出了陣陣掌聲；一輛輛充滿時代特色的花車經過天安門城樓時，觀禮群眾則不停地搖著手中的五星紅旗......甚至有些人觸景生情，悄悄地用手背擦起了眼睛。中國盛世，能親眼目睹，幸哉！