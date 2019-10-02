斑馬網絡重組進行時　尋求產業投資

中評社北京10月2日電／在汽車被認為是第五屏後，互聯網公司都想擠入這趟“高速公路”之旅。幾番試錯之下，阿里巴巴參與的斑馬網絡項目正在經歷戰略重組。



9月底召開的雲栖大會上，斑馬網絡CEO郝飛表態，這是一個複雜的過程，對行業有重大意義，後續會有更正式的消息。從已公布的信息可以看到，阿里巴巴將把旗下YUNOS操作系統整體知識產權及業務注入斑馬網絡，並成為斑馬網絡的第一大股東。



斑馬網絡成立於2015年11月，是由上汽集團（600104.SH）和阿里巴巴各自出資5億元共同組建，兩者分別持股45%，而斑馬網絡員工持股10%。最早斑馬網絡的車聯網系統僅應用在上汽集團旗下的車型上；2017年10月後，斑馬網絡開始與其他廠商合作，並開放資本層面的運作。



2018年9月，首輪16億美元融資的背後出現了國投創新，而馬雲以及上汽旗下的資本機構也隨即跟投，公司估值推至10億美元。郝飛接受記者採訪時候表示，重組之後資本會進一步開放，將引入戰略投資者，OEM、產業和生態的合作夥伴。相關消息將在2020年春節前釋放。



2018年3月，斑馬網絡施雪鬆辭職，時任高級副總裁、銷售與市場負責人的郝飛接棒。與深耕車聯網的連續創業者施雪鬆不同，郝飛曾在傳統汽車等領域工作多年。他能擔任CEO的職務，是因為成功在上汽以外的市場取得了進展，尤其是簽約福特。



一位熟悉郝飛的業內人士告訴記者，郝飛知識儲備是汽車行業，而不是互聯網行業，所以如何接管YunOS對他來說是一個問題。接受採訪時，郝飛表示，未來公司將會在車載系統底層基礎技術、生態體系和商業模式上探索。



9月27日，雲栖大會期間，斑馬網絡在智能網汽車峰會上以“新斑馬、新征程”宣布業務開放戰略再升級，“去上汽化”痕跡愈發明顯。



斑馬網絡披露，過去三年，超過 160個項目交付，已經讓這家公司完成了產品迭代和用戶運營的閉環，以及構建完整的技術架構，其構建完成了雲平台、操作系統、應用生態和服務運營能力的基礎能力。這為擴展汽車行業客戶製造了基礎。

