陳志強“潑墨粉青”陶藝 茶器 創作個展

陳志強-潑墨粉青系列作品 中評社高雄10月2日電(作者 柯芷吟)陶藝家陳志強首次在故鄉台南舉辦“潑墨粉青 陶藝/茶器創作個展”，自10月1日起至10月31日在台南東門美術館展出，並於10月5日舉辦開幕式，歡迎喜愛陶藝的民眾一同來品味。



陳志強畢業於台灣藝術大學工藝系陶瓷組，習陶至今超過20年，曾獲2017台灣陶藝獎創作獎首獎，2016第1屆台灣國際茶席設計大賽極致工藝獎、台灣工藝競賽佳作、台灣國際陶藝雙年展入選，2015台中大敦美展工藝類第一名、新北市陶藝創新獎銀獎，2014第5屆台灣國際陶藝茶壺設計競賽銅獎、第1屆中國南通國際工藝競賽入選等海內外大奬。



求學期間的陳志強，醉心於宋代美學的深遂內斂，因此在創作方向上，部分根植於對傳統古典的學習與探索，另一方面，因自幼喜愛大自然，所以在創作風格上涵蓋了許多對大自然的體會與觀察。他喜愛梁楷破墨的豪氣奔放，欣賞倪瓚簡筆素淨的雲淡風清。“破墨法”是山水畫中的一種表現手法，“潑”是有意識地將墨潑灑出去，讓墨在潑的過程中造成一種隨興、灑脫、不拘泥的一種表現形式。“潑墨粉青”力求內斂、簡潔的創作風格，是平淡天真的美學展現，也是他陶藝創作的精神表述，就是要有陶味與活性。



陶藝家陳志強表示，會選擇在故鄉台南展出，因這是孕育他走向陶藝創作的地方，也是創作多年一直以來的心願。“潑墨粉青”是以傳統的黑釉搭配淡雅細緻的粉青釉色。深邃如墨的釉面上，泛著鐵結晶的微微閃光，而粉青釉那饒富詩意的開片紋理及釉面質感，則豐富此系列作品的深厚底蘊與美感。



“潑墨粉青”是陳志強老師2019新創作系列，延續前一系列“墨韻行書”的概念、燒成技術與表現手法發展而來的，這次展覽亦會同時展出其他近年的系列作品，包括“墨韻丹紅”、“墨韻行書”、“疊翠山色”等系列的茶器作品，邀請喜愛欣賞陶藝茶器的民眾來東門美術館一同賞味。



開幕：2019.10.05(六)14:00

展場：東門美術館

地址：台南市中西區府前路一段203號1樓

開放時間：週二－週日 13:00－18:00 週一休



