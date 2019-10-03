中評現場：國慶聯歡繪盛世圖景 我愛你中國

身穿少數民族服裝的少年兒童唱起《我的祖國》（中評社 張爽攝） 中評社北京10月2日電（記者 張爽 徐夢溪）十月一日晚上的天安門廣場是紅色的海洋。主題表演區，3290名聯歡群眾用手持發光屏和表演道具組成一面巨幅五星紅旗，隨後又打出“祖國萬歲”字樣。在《歌唱祖國》的歌聲中，一面長90米、寬60米的巨幅國旗在廣場上空冉冉升起，紅色的煙花在國旗周圍璀璨綻放。火紅的旗幟，火紅的心情，紅色是當晚天安門廣場的主題色。



3290名演員在主題表演區還用光影屛打出“新時代”字樣、笑臉、和平鴿、長城等圖案，美輪美奐，變換速度又快又精准，讓海內外觀眾為之驚嘆。這背後，彰顯的是大國科技的力量。他們所持的光影屛是北京理工大學團隊研發的數字表演與仿真高科技成果，每塊光影屏下方都綁有無線接收裝置、內容存儲裝置和播放器，演員只需正確跑位就可以完成圖案的變換。



長安街南端的七棵煙花樹，不斷變換圖案，時而盛開著象徵富貴昌盛的牡丹花，時而出現鳥語花香的美好家園。這七棵煙花樹高25米，在一個半小時的表演時間裡完成了4次90度轉體，樹葉花朵間掩映著1千多個煙花發射噴孔。聯歡活動焰火總導演蔡國強說，三維動態特效煙花樹是焰火表演的一項技術突破。



表演台上的千人交響樂團由來自全國各地的交響樂團組成，廣場上唱響的每一支歌，都由他們伴奏。樂團中許多樂手都是第一次參加如此龐大的交響樂團，他們用手中的樂器演奏出一段段經典的旋律，為盛世奏華章。



聯歡活動開始前後，天安門廣場上不時響起“我愛你中國”的歡呼聲，各界群眾用最質樸的語言表達對祖國母親的熱愛。

