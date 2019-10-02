“米娜”過境舟山最大風力11級

中評社北京10月2日電／10月1日20時30分，“米娜”在浙江舟山普陀沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有11級，舟山38家A級景區關閉。舟山當地居民介紹，當地多輛汽車被水泡，有居民家中斷電。新京報記者從舟山市定海區區委獲悉，一女子在台風中身亡。



據10月2日中央氣象台網消息，“米娜”已於1日晚8點鐘在浙江舟山近海由台風級減弱為強熱帶風暴級，隨後於晚上8點30分前後在浙江舟山普陀沿海登陸。登陸時中心附近最大風力有11級，中心最低氣壓為980帕。



據多段舟山市民提供的視頻顯示，市區內馬路上積水嚴重，多輛轎車拋錨。住在馬家嶴附近的一位居民介紹，昨日晚間風大雨大，關窗仍能聽到很大聲音，“積水最嚴重的是定海老城區，很多車都被水泡了。”他介紹，檀香新村香荷園附近有部分區域停電，至今日早才通電。



另一位住在定海區的居民介紹，附近包括定海一中、舟山第五中學在內的多個學校內積水嚴重。據其提供的照片顯示，舟山第五中學的學校操場內有大量積水，定海一中附近道路積水嚴重。



此外，上述居民介紹，一名女子在台風中發生意外，“就在東門車站附近，聽說是被電死的。”據其提供的視頻顯示，一人倒在水中，頭上蓋著一塊布，有兩名身穿制服的男子在旁。



今日中午12時，新京報記者從定海區委相關工作人員證實，確有一女子在台風中死亡，目前公安部門已介入，對死亡的具體原因等進行調查。此外，目前定海區內主幹道積水已清理，交通和電力都在陸續恢復中，但部分區域有積水，仍在清理。



12時，新京報記者從舟山市委宣傳部相關負責人處獲悉，目前受災情況仍在統計中。此前關閉的38家A級景區中，朱家尖南沙景區已經恢復運營，但水上項目目前仍未恢復。



據中央氣象局網今日11時發布消息，今年18號台風“米娜”的中心今日上午9點鐘位於韓國濟州島西偏南方約270公里的東海北部海面上，北緯32.2度、東經124.1度，中心附近最大風力有10級，7級風圈半徑200至300公里。



預計，“米娜”將以每小時25至30公里的速度向東北方向移動，趨向朝鮮半島西南部沿海，將於今天夜間在上述沿海再次登陸，強度逐漸減弱。



（來源：新京報）