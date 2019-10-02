組發會主委遭拔　藍議員徐弘庭：匪夷所思

藍委徐弘庭接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）大選進入倒數階段，中國國民黨卻傳出因內鬥導致人事大地震，負責選舉操盤的組發會主委李哲華遭拔。對此，中常委、台北市議員徐弘庭今天批評，陣前換將是非常不好的狀況，也令人匪夷所思，特別是在支持泛藍民眾希望國民黨團結的過程中，發生高層內鬥傳聞，非常不好。黨中央有必要對泛藍支持者和民眾說清楚，這個時間點陣前換將的理由。



李哲華的人事案是由黨主席吳敦義親自下令，並趕於1日傍晚下班前批准，李遭調職到智庫擔任副執行長，自即日起生效，組發會主委一職改由黨副秘書長杜建德直接兼任。



國民黨今天下午召開中常會，焦點都聚集在國民黨內鬥上。徐弘庭受訪時就表示，選前一百天做這樣的人事更替，匪夷所思，除非有特殊狀況發生，這也是大家想釐清的。



至於外界認為可能因為2020參選人韓國瑜的民調低，才怪罪到組發會上？



徐弘庭說，這跟民調數字連結性不大，過去李哲華擔任主委，在各縣市聯繫、輔選管道、基層聯繫都很嫻熟，說他在這時間點表現不優異，而做出這樣的換人決定機率並不高。



也有傳出李哲華遭換的關鍵是郭退黨時，李批郭說，國民黨不是菜市場，他想來就來？



徐弘庭說，郭台銘退黨，以及最後決定是否參選的那段時間，黨務系統對郭有比較不當的言論，有點過激，但如果因為這樣的理由做出人事更動，黨中央其他部門也一樣要調整，譬如文傳會也發了不妥的新聞稿，所以如果這樣類比，邏輯不太通。