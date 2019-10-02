中評社北京10月2日電／ 威力巨大的東風－41洲際戰略核導彈、情侶間的親吻和剛剛獲得2019年女排世界杯冠軍的中國女排，都出現在今天舉行國慶盛典的天安門前，宣示了今日中國所珍視的三樣東西：強盛國力、美好生活與永久奮鬥的民族精神。



這也是新中國成立70年裡，孜孜以求的東西。



作為中國戰略核力量中威懾力的象徵，16枚巨大的東風－41導彈在國慶70周年閱兵場上首次露面，並在受閱的所有武器裝備中最後上陣，迎接它們的是天安門廣場上一片歡呼聲。它無聲宣告了中國國力和捍衛自身能力的壯大。



1949年，在同一地點舉行的中華人民共和國第一次閱兵式，絕大多數武器是從抗日戰爭和解放戰爭中繳獲的戰利品，武器是“萬國牌”。受閱方陣中還安排了騾馬車，以示炮兵部隊是由騾馬拉炮發展起來的。而這次，包括東風－41在內，全部是國產現役主戰裝備。



今天的天安門前，國家慶典儀式之上，2019與1949在無聲對話。



160餘架飛機變換陣型飛過天安門上空時，2019與1949在對話。1949年開國大典，17架參閱飛機不夠用，周恩來總理說，不夠就飛兩遍。9架飛機通過天安門後掉頭飛了兩遍。“新時代的中國，早已是山河無恙、國富兵強。”國防部新聞發言人感慨，“我們的飛機再也不用飛第二遍了”。



11年前在汶川地震中高舉“長大我當空降兵”條幅的那個孩子，今天以空降兵身份來到天安門前踢正步時，2019與1949在對話。1949年，中國還沒有空降兵這個兵種，要到兩年之後國慶閱兵，他的前輩才會在這裡出場。



廣場觀禮台上紅旗招展，迎接首次組建的戰旗方隊進場時，2019與1949在對話。“平型關大戰突擊連”“大渡河連”“塔山英雄團”，獵獵戰旗上100個在不同年代立下赫赫戰功的名字，表達了今人對英雄主義的崇敬，把這些英雄團隊帶到了1949年奠基於此處的人民英雄紀念碑前。

