存活了上億年的銀杏為什麼沒有滅絕？

中評社北京10月2日電／銀杏是世界上現存最古老的樹種之一，其2.7億年的漫長身世讓人不禁好奇：它們何以挺過滄桑巨變走到今天？未來命運又會怎樣？浙江大學、中國科學院植物研究所和華大基因研究院的科學家通過5年的通力合作，在完成銀杏首個基因組草圖後，對全球545棵銀杏大樹進行基因組重測序，構建起迄今最大的銀杏遺傳數據庫，為人類認識銀杏的進化歷史與進化潛力提供了重要信息。相關論文於2019年9月13日在Nature Communications雜誌發表。



孤獨的活化石



銀杏在全球廣泛種植，可謂最受人類喜愛的植物之一，而孤獨是它鮮為人知的另一面。“現生銀杏是古老的銀杏家族唯一幸存的成員。”論文第一作者、浙大生命科學學院副教授趙雲鵬說。



世界各地發現的化石表明，銀杏類曾在恐龍時代盛極一時，那時，不同屬、不同種的銀杏“兄弟”類目繁多、遍布南北半球，儼然一個龐大的銀杏家族。一億年前，有花植物開始快速崛起，銀杏家族走向衰落，成員們陸續退出歷史舞台。與現存銀杏親緣關係最近的是克恩銀杏，它分化獨立於5600萬年前，也早已經在地球上絕跡了。



在裸子植物四大家族之一的“銀杏綱”裡，如今只留下孤零零“銀杏”一個種。神奇的是，它忠實保留著億萬年前祖先的模樣——扇形帶凹缺的葉片，有時深裂為二——化石裡如此，現實中也是如此。正是因為這種遺世獨立、形態“靜滯”的風範，達爾文說它是植物王國的“鴨嘴獸”。它還有個更為通俗的名號——“活化石”。