曾經的“中國男網一哥”吳迪：我還想回來

中評社北京10月2日電／與中國女網不同，中國賽季是中國男網小夥子們一年內僅有的能登上大舞台的機會。在低谷徘徊許久的前“中國一哥”吳迪抓住機會持外卡在珠海冠軍賽打到第2輪。



過去一年多，傷病讓吳迪的世界排名跌到近7年來最低，從中國“一哥”變成了“六哥”。不過從上海挑戰賽到珠海冠軍賽，吳迪最近兩站比賽戰績為6勝2負，要知道他本賽季前8個月總共就只贏了8場球。觸底反彈的吳迪說他想回來，儘管壓力很大，但他相信自己能做到。



觸底反彈打入冠軍賽



參加ATP珠海冠軍賽前，吳迪在上海參加了一站ATP挑戰賽，一路連勝5場，時隔3年再次打進決賽。儘管只帶走了一個亞軍獎杯，但對吳迪來說足夠了，“這對我信心和狀態都是一個提升，希望這是一個新的開始。”



過去一年多，受足底筋膜炎影響，吳迪的世界排名下滑到近7年來的最低點，在中國男網的位置也從“一哥”陡降到了“六哥”。



吳迪在上海比賽時，昔日並肩作戰的兄弟張擇、公茂鑫、柏衍正在貴陽參加與韓國隊的戴維斯杯。因為狀態和排名，占據中國隊絕對主力長達十年的吳迪首次落選了本屆戴維斯杯名單，這對他是個不小的打擊。



上海挑戰賽前，吳迪本賽季成績是8勝18負，當他帶著5連勝來到珠海時，自信心正處在賽季最高點。簽表也頗遂人意，吳迪首輪對手是日本資格賽球員伊藤龍馬，兩人均是以挑戰賽為主的球員，比賽有得一打。



這樣的簽表讓吳迪既興奮又緊張，興奮的是伊藤龍馬也是排名比較低的球員，比賽有得一拼；緊張的是他已好久沒有參加巡回賽這樣級別的賽事了。吳迪上一次亮相巡回賽是在去年的中國賽季，他接連拿到了深圳、中網和上海大師賽3站比賽外卡，不出意外遭遇了3連敗。

