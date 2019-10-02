王金平：橘營門票三方向　不知郭回心轉意否

王金平參加國際扶輪社3522地區第九分區聯合例會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月2日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平今天下午出席活動時受訪表示，若親民黨2020門票要給他，他盡力而為；若不給他就是上天不讓他選，他也清閒。



王金平指出，親民黨這張票現在有三個方向，一是宋楚瑜自己選，二是讓他參選，三是找郭台銘，但郭跟他說好多遍絕對不選，郭會不會回心轉意不知道，但總之不離這三個方向，所以看未來發展如何。



王金平下午受邀到大直典華飯店參加國際扶輪社3522地區第九分區聯合例會，上台致詞後接受現場民眾提問，有民眾當場問他要不要選“總統”？王金平回應。



他表示，“有就有耶！”他常講他參選到底。大家問他國民黨又沒提名他，他說當時已經有參加國民黨初選，但初選拖太久，他不要落入陷阱，所以鴻海創辦人郭台銘才會被大家笑，因為他都知道要跳出去，郭自己不跳走，所以演變到這情形。



王金平指出，幫他連署的已經有20萬票，他算也有資格了，但考慮到沒必要製造更大的困擾，也不用提早做最後結論，所以沒關係，他就參選到底，上天若需要他來擔責任，上天自然會安排一條路給他走。



王金平再度語帶玄機說，上禮拜他看這條路好像漸漸顯露出來，但現在他不能說任何話，現在能推薦的就是國、民兩黨、親民黨、時代力量黨，只有他們有這張門票。時力要不要推他？是他們的事，但他們不可能推他、他也不會去向時力自推。



王金平表示，所以只有親民黨比較可能，昨天他還說順其自然，如果親民黨主席宋楚瑜要選，他會祝福，之後再繼續看，“蓋子還沒掀起來，裡面是什麼還不知道，要等到最後”。



王金平表示，如果親民黨門票要給他，他盡力而為，若不給他，就是上天不讓他選，他也清閒，不用擔這個責任，不用去強求，所以就順其自然。