《求是》發表習近平重要文章

中評社北京10月2日電／ 10月1日出版的第19期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推進黨的建設新的偉大工程要一以貫之》。



文章強調，加強黨的領導是新時代堅持和發展中國特色社會主義的根本保證。要把新時代堅持和發展中國特色社會主義這場偉大社會革命進行好，我們黨必須勇於進行自我革命，把黨建設得更加堅強有力。勇於自我革命，從嚴管黨治黨，是我們黨最鮮明的品格，全面從嚴治黨永遠在路上。沒有中國共產黨，哪有社會主義中國？哪有中國特色社會主義？哪有中華民族偉大復興？在統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想中，起決定性作用的是新時代黨的建設新的偉大工程。在新時代，我們黨必須以黨的自我革命來推動黨領導人民進行的偉大社會革命，把黨建設成為始終走在時代前列、人民衷心擁護、勇於自我革命、經得起各種風浪考驗、朝氣蓬勃的馬克思主義執政黨。這既是我們黨領導人民進行偉大社會革命的客觀要求，也是我們黨作為馬克思主義政黨建設和發展的內在需要。



文章指出，決勝全面建成小康社會的艱巨任務、實現中華民族偉大復興的歷史使命，對我們黨提出了前所未有的新挑戰新要求，影響黨的先進性、弱化黨的純潔性的各種因素具有很強的危險性和破壞性。這決定了新時代黨的建設新的偉大工程，既要培元固本，也要開拓創新，既要把住關鍵重點，也要形成整體態勢，特別是要發揮徹底的自我革命精神。



文章指出，我們黨要始終成為時代先鋒、民族脊梁，始終成為馬克思主義執政黨，自身必須始終過硬。怎樣才算過硬，就是要敢於進行自我革命，敢於刀刃向內，敢於刮骨療傷，敢於壯士斷腕，防止禍起蕭墻。這就是為什麼我們黨要不斷進行自我革命的根本意義所在。



文章指出，要把我們黨建設好，必須抓住“關鍵少數”。中央委員會成員和省部級主要領導幹部必須做到信念過硬、政治過硬、責任過硬、能力過硬、作風過硬。領導幹部要把踐行“三嚴三實”貫穿於全部工作生活中，養成一種習慣、化為一種境界。



（來源：新華社）