張亞中批吳釗燮：外交史上第一佞臣

孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫卸任，“外交部長”吳釗燮致贈的紀念牌寫著“我最敬愛的大哥哥”。孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中對此批評“古有石敬塘向遼太宗自稱兒皇帝，今有吳釗燮向日代表自稱小弟弟”，直指吳這種文化水平的心態與用語，讓多少外交前輩蒙塵蒙羞，讓多少正在外交戰場的戰士嗤鼻恥笑，可列外交史上佞臣第一名了。



張亞中表示，日本駐台代表卸職返國，吳釗燮以“外交部長”名義致贈紀念獎牌，書寫著“我最敬愛的大哥哥”，吳釗燮任“外交部長”任內斷了5個“邦交”國沒有辭職謝罪，唯一說得過去的理由，就是蔡英文應負全責，但即使如此，部長難道一點責任都不需要負？



張亞中說，如今更荒唐了，民進黨為了“脫中”，在心態上不惜“入日”，對日本極盡諂媚，以“大哥哥”、“小弟弟”相互稱呼；“國格”、台格、“外交部”的“部格”，全不在乎，這也反映出“外交部長”的文化水平低俗。



張亞中指出，民進黨的官員不是忘了，日本在釣魚台問題上寸步不讓，漁權問題上侵門踏戶，只是面對日本時，卑躬屈膝的奴婢心態自然流露。這才是他們真正的自我，也是他們所調的愛台灣。



張亞中痛批，這種文化水平的心態與用語，讓多少外交前輩蒙塵蒙羞，讓多少正在外交戰場的戰士嗤鼻恥笑。不過，把所有邦交國全斷了，丟“中華民國”的臉一點也不在乎，因為“中華民國”根本不是他們認同的“國家”。



張亞中最後說，這個紀念獎章把“中華民國”踐踏，把“外交部”的臉部都丟光，也足以讓現任“外交部長”列名“中華民國”外交史上佞臣第一名了。